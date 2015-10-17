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خبيرة تونسية: هناك اتفاق مع واشنطن لنصب قاعدة تنصت على الإرهابيين بالبلاد

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خبيرة تونسية: هناك اتفاق مع واشنطن لنصب قاعدة تنصت على الإرهابيين بالبلاد خبيرة تونسية: هناك اتفاق مع واشنطن لنصب قاعدة تنصت على الإرهابيين بالبلاد
قالت بدرة قعلول، رئيسة المركز الدولى للدراسات الاستراتيجية والعسكرية والأمنية فى تونس، إن الولايات المتحدة الأمريكية طالبت بتواجد قاعدة عسكرية أمريكية فى تونس منذ ما يقرب من عام ونصف لتتبع نشاطات التنظيمات الإرهابية فى تونس والدول المجاورة لها.

وأكدت قعلول فى تصريحات خاصة لليوم السابع من تونس، مساء الجمعة، وجود اتفاق بين تونس والولايات المتحدة الأمريكية بنصب قاعدة تصنت على الإرهابيين برقابة أمريكية و موظفين تونسيين.

وأشارت إلى أن المجتمع المدنى التونسى قوى جدا وله ثقل كبير ويقوم بمقاومة شرسة جدا ضد التنظيم الإخوانى والتنظيمات الإرهابية والمتطرفة.

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