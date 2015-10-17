أخبار عاجلة

بالتفاصيل: تعرف على التحويلات المرورية في سيدى جابر بالإسكندرية.. والتنفيذ اليوم -
مساعد وزير الخارجية الأسبق: القصف الأمريكي تطور خطير في الأزمة السورية -
أبو ريدة: البطولة العربية ستعيد السياحة للبلاد من جديد -
صفات و مميزات برج العقرب -
يونس: ما حدث من «شيكابالا وصلاح» خطأ.. والدوري انتهى -
القاهرة أبوظبي - الجمعة 7 أبريل 2017 - الحلقة كاملة -
أمريكا تحظر تحليق الدرونز فوق المنشآت العسكرية -
جارديم: «موناكو جاهز لأنجيه.. ومبابي يحتاج للحفاظ على نفسه» -
صحيفة إيطالية: محمد صلاح يقترب من البريميرليج -
برنامج مساء dmc مع أسامة كمال - حلقة الجمعة 7-4-2017 - Masaa Dmc -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

رئيس الوزراء العراقى يوافق على إعادة فتح منفذ "طريبيل" الحدودى مع الأردن

Google+ Print
رئيس الوزراء العراقى يوافق على إعادة فتح منفذ "طريبيل" الحدودى مع الأردن رئيس الوزراء العراقى يوافق على إعادة فتح منفذ "طريبيل" الحدودى مع الأردن
كشف محافظ الأنبار صُهيب الراوى عن موافقة رئيس الوزراء العراقى حيدر العبادى، على إعادة فتح منفذ طريبيل البرى الحدودى مع الأردن "غربى العراق" بناء على طلب حكومة الأنبار المحلية.

وقال المسئول العراقى فى تصريح صحفى مساء الجمعة، إن العبادى وافق على فتح المنفذ "طريبيل" أمام حركة المواطنين و البضائع، بعد تأمينها من الجانبين العراقى والأردنى.

و أضاف: أن منفذ "طريبيل" يمثل أهمية كبيرة لمواطنى محافظتى الأنبار ونينوى، مشيرا إلى أن عددا كبيرا من العوائل العراقية تضررت بإغلاق المنفذ فضلاً عن البضائع التى لا تزال مكدسة فى ميناء العقبة الأردنى.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365