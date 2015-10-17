رئيس الوزراء العراقى يوافق على إعادة فتح منفذ "طريبيل" الحدودى مع الأردن

كشف محافظ الأنبار صُهيب الراوى عن موافقة رئيس الوزراء العراقى حيدر العبادى، على إعادة فتح منفذ طريبيل البرى الحدودى مع الأردن "غربى العراق" بناء على طلب حكومة الأنبار المحلية.

وقال المسئول العراقى فى تصريح صحفى مساء الجمعة، إن العبادى وافق على فتح المنفذ "طريبيل" أمام حركة المواطنين و البضائع، بعد تأمينها من الجانبين العراقى والأردنى.

و أضاف: أن منفذ "طريبيل" يمثل أهمية كبيرة لمواطنى محافظتى الأنبار ونينوى، مشيرا إلى أن عددا كبيرا من العوائل العراقية تضررت بإغلاق المنفذ فضلاً عن البضائع التى لا تزال مكدسة فى ميناء العقبة الأردنى.