تصيب الحيرة الكثير من السيدات، اللواتي يتساءلن عن سبب تأخر الدورة الشهرية بعد الولادة وانقضاء فترة الأربعين؛ أي النفاس المعروفة. ورغم إجراء تحليل وفحص إمكانية وجود حمل جديد، لا يجدن ذلك، فما السبب في تأخر الدورة الشهرية بعد الولادة لعدة أشهر عموماً؟

الدكتور عدلي الحاج استشاري الحمل والولادة -بورد بريطاني- يقول إن هناك عدة أسباب تؤدي لعدم نزول الدورة الشهرية، أو عدم انتظامها بعد الولادة، نذكر منها:

• تختلف تركيبة كل جسم أم عن الأخرى، وعلى ذلك يجب عدم مقارنة ما يحدث معك مع جاراتك وقريباتك.

• هل ترضعين طفلك رضاعة طبيعية، أم صناعية؟ هذا السؤال مهم جداً؛ لتحديد الأسباب في عدم انتظام الدورة أو عدم إتيانها إطلاقاً.

• مصطلح «أنا أرضع نظيفاً» يعني أنها لا تأتيها الدورة الشهرية طوال فترة الحمل، ومعنى ذلك أنها لا تحمل إطلاقاً، وتكون في أمان طوال فترة الحمل يعتبر اعتقاداً خاطئاً؛ لأن الحمل ممكن أن يحدث أثناء الرضاعة الطبيعية، حتى بدون دورة شهرية.

• إذا كان طفلك يرضع ليلاً ونهاراً منك، ولا تعطينه أي مساعدة خارجية فإن الدورة الشهرية ربما لن تزورك خلال العام الأول من الرضاعة.

• إذا كان طفلك ينام ليلاً، وبالتالي تخف رضاعته، فالدورة الشهرية سوف تأتي بعد ثلاثة أو أربعة أشهر من الولادة.

• تحدث الخصوبة بعد ثلاثة أسابيع من الوضع، ولذلك عليك الاستعلام من طبيبتك عن طريقة منع حمل مناسبة، وعدم الاعتماد على الحظ والصدف.

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