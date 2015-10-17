مصرع وإصابة 5 أشخاص فى حريق منزل بالبحيرة

دفع شخص حياته ثمنا لشهامته، حيث لقى مصرعه جراء نشوب حريق بقرية الزنقلة التابعة لمركز شبراخيت بمحافظة البحيرة فيما أصيب 4 آخرون.

كان اللواء محمد عماد الدين سامى مدير أمن البحيرة، تلقى إخطارا من اللواء دكتور أشرف عبدالقادر، مدير إدارة البحث الجنائى بالبحيرة بالحادث ، وانتقلت قوات الحماية المدنية، برئاسة العميد جمال يس مدير إدارة الحماية المدنية وتم السيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى المنازل المجاورة وتبين من الفحص نشوب حريق بمنزل محمد شوشة .

أسفر الحريق عن مصرع شخص جراء سقوط إحدى جدران المنزل أثناء مشاركته فى إطفاء النيران كما أصيب 4 أشخاص باختناق، تم نقلهم لمستشفى شبراخيت لتلقى العلاج اللازم وجارى تحرير محضر بالواقعة.

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