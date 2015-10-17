مصرع وإصابة 5 أشخاص فى حريق منزل بالبحيرة

دفع شخص حياته ثمنا لشهامته، حيث لقى مصرعه جراء نشوب حريق بقرية الزنقلة التابعة لمركز شبراخيت بمحافظة البحيرة فيما أصيب 4 آخرون.إعلان - Ads إعلان - Ads
أسفر الحريق عن مصرع شخص جراء سقوط إحدى جدران المنزل أثناء مشاركته فى إطفاء النيران كما أصيب 4 أشخاص باختناق، تم نقلهم لمستشفى شبراخيت لتلقى العلاج اللازم وجارى تحرير محضر بالواقعة.
كان اللواء محمد عماد الدين سامى مدير أمن البحيرة، تلقى إخطارا من اللواء دكتور أشرف عبدالقادر، مدير إدارة البحث الجنائى بالبحيرة بالحادث ، وانتقلت قوات الحماية المدنية، برئاسة العميد جمال يس مدير إدارة الحماية المدنية وتم السيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى المنازل المجاورة وتبين من الفحص نشوب حريق بمنزل محمد شوشة .
أسفر الحريق عن مصرع شخص جراء سقوط إحدى جدران المنزل أثناء مشاركته فى إطفاء النيران كما أصيب 4 أشخاص باختناق، تم نقلهم لمستشفى شبراخيت لتلقى العلاج اللازم وجارى تحرير محضر بالواقعة.
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