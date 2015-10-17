ضبط شخصين بحوزتهما 22 قطعة حشيش فى حى النور بشرم الشيخ

تمكنت مباحث قسم شرطة شرم الشيخ، من ضبط اثنين من تجار المخدرات بحى النور، قبل بدء ترويج بضاعتهما على عملائهما.

تلقى اللواء مجدى موسى مدير أمن جنوب سيناء، بلاغًا من الرائد أحمد صالح رئيس مباحث قسم شرطة أول شرم الشيخ، يفيد مزاولة اثنين من تجار المخدرات نشاطهما بدائرة القسم.

وردت معلومات للرائد أحمد صالح بقيام كل من المدعو: م.ح.ع 24 سنة من قبيلة الجرارشة ومقيم قرية الوادى - طور سيناء، والمدعو: ص.م.ع 17 سنة من قبيلة التياها ومقيم رأس سدر - جنوب سيناء، بالاتجار فى المواد المخدرة مستخدمين سيارة ماركة فيرنا رصاصى اللون، ويتخذان من منطقة حى النور مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

وبعرض المعلومات على اللواء محمد خريصة مدير إدارة البحث الجنائى، تم تجهيز مأمورية لسرعة ضبط المتحرى عنهم.

وبتقنين الإجراءات القانونية اللازمة تمكن النقيب عمرو أبو عرب معاون مباحث القسم، من ضبط المتهمين أثناء استقلالهما السيارة سالفة الذكر بالمنطقة، وبحوزتهما عدد (22) قطعة من مخدر الحشيش، وزنت حوالى (200 جرام) وعدد (2) هاتف محمول، ومبلغ مالى قدره 1200 جنيه.

تم تحرير محضر وإحالة إلى النيابة العامة التى تولت التحقيق.