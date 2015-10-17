القبض على عاطل يدير ورشة لتصنيع الأسلحة النارية بالطالبية

ألقت مباحث الجيزة القبض على عاطل، لاتهامه بتصنيع الأسلحة النارية بالطالبية، وضبط بحوزته أسلحة خرطوش وأجزاء من أسلحة، بالإضافة إلى أدوات تستخدم فى عملية التصنيع، وكمية من الأقراص المخدرة.

وردت معلومات للنقيب ياسر همام، معاون مباحث قسم شرطة الطالبية، تفيد بتصنيع "م.ا" عاطل، للأسلحة النارية داخل مسكنه بدائرة القسم.

وبالحصول على إذن من النيابة، داهمت القوات منزله، وألقت القبض عليه وبحوزته 5 فِرَود خرطوش، وأجزاء من أسلحة جاهزة للتصنيع، بالإضافة إلى أدوات يستخدمها المتهم فى صناعة الأسلحة الخرطوش، بالإضافة إلى 7 شرائط أقراص مخدرة.

وبمواجهته اعترف بتصنيعه الأسلحة النارية، وبيعها لعملائه، فحُرِّرَ محضر بالواقعة وأخطر اللواء طارق نصر مدير أمن الجيزة، وأحيل إلى نيابة العمرانية، التى أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.