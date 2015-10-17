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عامل بمحل بقالة يقتل تلميذا بسيخ حديد بسبب لهوه أمام الدكان فى طنطا

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عامل بمحل بقالة يقتل تلميذا بسيخ حديد بسبب لهوه أمام الدكان فى طنطا عامل بمحل بقالة يقتل تلميذا بسيخ حديد بسبب لهوه أمام الدكان فى طنطا
أقدم عامل بمحل بقالة على قتل تلميذ يبلغ من العمر 9 سنوات بعد أن انهال عليه بالضرب بسيخ حديد وأصابه بكسر بالجمجمة، لقيام الطفل باللعب أمام المحل الذى يعمل به بمنطقة كفر الخادم بأول طنطا، وتم القبض على المتهم والتحفظ على الجثة بمستشفى طنطا الجامعى.

وتلقى اللواء نبيل عبد الفتاح مدير أمن الغربية إخطارا من مأمور قسم ثان طنطا بنشوب مشاجرة بمنطقة كفر الخادم، وفور انتقال ضباط مباحث القسم برئاسة الرائد أحمد الحجار رئيس وحدة المباحث تبين نشوب مشاجرة بين "معاذ" 9 سنوات تلميذ -مقيم بالمنطقة مصاب ( كسر بالجمجمة) وتم نقله لمستشفى طنطا الجامعى ووفاته تم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى "طرف أول "، وبين "هشام .ا.ع" 31 سنة عامل بمحل بقالة مقيم بمنطقة العجيزى أول طنطا وبحوزته (سيخ حديد).

وبسؤال والد المتوفى "عبد الرحمن. ا" 43 سنة موظف مقيم بمنطقة الخادم ثان طنطا، قرر أنه أثناء قيام نجله باللهو أمام محل البقالة قام الثانى بالتعدى عليه بالضرب بـ( سيخ حديد )، وأحدث إصابته التى أودت بحياته، حيث تم ضبط المتهم، واعترف بارتكابه للواقعة، وتحرر المحضر 25035 جنح قسم ثان طنطا وصرحت النيابة العامة بدفن الجثة.

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مصر 365