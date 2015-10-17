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بالصور..مدير أمن الغربية يتفقد محيط المسجد الأحمدى لتأمين مولد "البدوى"

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تفقد اللواء نبيل عبد الفتاح مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الغربية الخدمات الأمنية فى محيط المسجد الأحمدى، وأكد على وجود كاميرات المراقبة فى جميع الاتجاهات وذلك لتأمين رواد مولد "السيد البدوى".

كما تفقد مدير الأمن الخيام والسرادقات الخاصة بالطرق الصوفية، واستمع للمواطنين، وطمأنهم على سلامتهم، مؤكدا أن وزارة الداخلية فى خدمة الشعب وتسهر ليل نهار على تأمينه وراحته.

وكان اللواء نبيل عبد الفتاح قد أدى صلاة الجمعة بالمسجد الأحمدى، وتواجد وسط رواد "الأحمدى" من الصوفيين والمواطنين، وأصر على تواجده فى الفترة المسائية للاطمئنان على المواطنين وتفقد الخدمات والكمائن الأمنية.

يذكر أن مولد السيد البدوى بدأ اليوم الجمعة ويستمر لمدة أسبوع حيث الليلة الختامية للمولد يوم الخميس الموافق 22 من الشهر الجارى.

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015
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