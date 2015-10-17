بالصور.. مياه الصرف الصحى تهدد عمال المنطقة الصناعية بـ"الخارجة"

رصدت عدسة "اليوم السابع" استمرار تسرب مياه الصرف الصحى بالمنطقة الصناعية بمدينة الخارجة فى محافظة الوادى الجديد ووصولها إلى ورش الكهرباء والنجارة.

وناشد أصحاب الورش والعاملون بالتدخل العاجل لإنهاء مشكلة تسرب المياه إلى ورشهم ووصولها إلى كابلات الكهرباء ما أصبح خطرا يهدد حياتهم.

وأكد أصحاب الورش المتضررين أن المشكلة قائمة منذ عدة شهور رغم تشغيل خط الصرف الصحى حديثا فى المنطقة الآن، قائلين إن الخلل فى المنسوب أدى إلى تراكم المياه فى المنطقة المنخفضة فى محيط ورشهم وهو ما تسبب فى التسرب.

وقال عمرو حسانين، صاحب ورشة نجارة لـ"اليوم السابع" إنه طالبوا المسئولين من قبل بحل المشكلة دون جدوى، وأن سيارات الكسح التى تسحب المياه المتراكمة لا تفى بالغرض.



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