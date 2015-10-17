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محافظ جنوب سيناء يعقد اجتماعا عاجلا لحل مشكلات المستثمرين بالمحافظة

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محافظ جنوب سيناء يعقد اجتماعا عاجلا لحل مشكلات المستثمرين بالمحافظة محافظ جنوب سيناء يعقد اجتماعا عاجلا لحل مشكلات المستثمرين بالمحافظة
عقد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اجتماعا عاجلا مساء أمس الخميس ضم جميع مديرى الإدارات المعنية بالإستثمار ونائب رئيس مدينة شرم الشيخ، وشهد حضور الدكتور أيمن جوهر رئيس هيئة الخدمات الحكومية، وذلك لحل جميع المشكلات التى تعيق استكمال مسيرة التنمية والتعمير والاستثمار داخل المحافظة.

ونقل "فودة" تعليمات رئيس الجمهورية بتشجيع المستثمرين ورجال الأعمال، وحل جميع مشكلاتهم، ومساعدة المتعثر منهم إلى المسئولين المعنيين، وشدد المحافظ على أهمية إدارة "حل مشكلات المستثمرين" التى انشأت بتوجيهات رئيس الجمهورية والتابعة لهيئة الرقابة الإدارية، إيمانا منه بدور المستثمرين فى النهوض بالوطن، وتوفير ملايين من فرص العمل للشباب.

أكد المحافظ أنه لا إهدار لحق الدولة بدون تعنت، مشددا على ضرورة الوقوف بجانب المستثمرين بالمحافظة لاستكمال مشروعاتهم، وأضاف: "أغلب المستثمرين على أرض المحافظة شرفاء ووطنيون ويساهمون فى استقرار الاقتصاد".

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