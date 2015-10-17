تقديم أول بلاغ لاختراق الصمت الانتخابى بالبحيرة

قام أحمد السمرى منسق لجنة الحريات بنقابة المحامين والمرشح فى انتخابات مجلس النواب بدائرة رشيد بالبحيرة بتحرير أول بلاغ لاختراق الصمت الانتخابى الذى بدأ ظهر الجمعة، حيث تقدم بتحرير محضر رسمى حمل رقم 4439 إدارى مركز رشيد ضد المرشح " م . ا " لتنظيمه مسيرة جماهيرية بشوارع المدينة بشكل مخالف للقانون و لقرار اللجنة العليا للانتخابات.

يذكر أن دائرة رشيد ينافس فيها 8 مرشحين للفوز بمقعد واحد فى مجلس النواب القادم ويبلغ عدد الناخبين اللذين لهم حق التصويت 161 ألفا و 422 ناخبا يدلون بأصواتهم بـ78 لجنة انتخابية .

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