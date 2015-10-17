أخبار عاجلة

بالتفاصيل: تعرف على التحويلات المرورية في سيدى جابر بالإسكندرية.. والتنفيذ اليوم -
مساعد وزير الخارجية الأسبق: القصف الأمريكي تطور خطير في الأزمة السورية -
أبو ريدة: البطولة العربية ستعيد السياحة للبلاد من جديد -
صفات و مميزات برج العقرب -
يونس: ما حدث من «شيكابالا وصلاح» خطأ.. والدوري انتهى -
القاهرة أبوظبي - الجمعة 7 أبريل 2017 - الحلقة كاملة -
أمريكا تحظر تحليق الدرونز فوق المنشآت العسكرية -
جارديم: «موناكو جاهز لأنجيه.. ومبابي يحتاج للحفاظ على نفسه» -
صحيفة إيطالية: محمد صلاح يقترب من البريميرليج -
برنامج مساء dmc مع أسامة كمال - حلقة الجمعة 7-4-2017 - Masaa Dmc -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

تقديم أول بلاغ لاختراق الصمت الانتخابى بالبحيرة

Google+ Print
تقديم أول بلاغ لاختراق الصمت الانتخابى بالبحيرة تقديم أول بلاغ لاختراق الصمت الانتخابى بالبحيرة
قام أحمد السمرى منسق لجنة الحريات بنقابة المحامين والمرشح فى انتخابات مجلس النواب بدائرة رشيد بالبحيرة بتحرير أول بلاغ لاختراق الصمت الانتخابى الذى بدأ ظهر الجمعة، حيث تقدم بتحرير محضر رسمى حمل رقم 4439 إدارى مركز رشيد ضد المرشح " م . ا " لتنظيمه مسيرة جماهيرية بشوارع المدينة بشكل مخالف للقانون و لقرار اللجنة العليا للانتخابات.

يذكر أن دائرة رشيد ينافس فيها 8 مرشحين للفوز بمقعد واحد فى مجلس النواب القادم ويبلغ عدد الناخبين اللذين لهم حق التصويت 161 ألفا و 422 ناخبا يدلون بأصواتهم بـ78 لجنة انتخابية .
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365