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محافظ جنوب سيناء يستقبل وفدا صحفيا روسيا ويستعرض النشاطات السياحية

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محافظ جنوب سيناء يستقبل وفدا صحفيا روسيا ويستعرض النشاطات السياحية محافظ جنوب سيناء يستقبل وفدا صحفيا روسيا ويستعرض النشاطات السياحية
استقبل اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، بمكتبه بشرم الشيخ، ممثل إحدى كبرى شركات السياحة الروسية ووفدا من الصحفين الروس حيث تقدم ممثل الشركة والصحفون الروس بالشكر للمحافظ على المجهودات المبذولة فى مجال السياحة، ولما وجدوه فى شرم الشيخ من جمال ونظافة وأمان.

وأكد مندوب شركة السياحة الروسية أنه يعيش فى منذ سبع سنوات منهم 4 سنوات قضاها فى شرم الشيخ، وهو يعيش فيها حاليا مع زوجته وأطفاله، وأكد أنه وجد شرم الشيخ آمنة تماما بل وأكثر أمانا من بلده أوكرانيا، كما أضاف أنه دعى وسائل الإعلام الروسية بالترويج لشرم الشيخ، كأجمل مقصد سياحى فى العالم وأطلق عليها البقعة الأكثر أمانا وسلاما بالعالم.

واستعرض المحافظ زيارته لموسكو فى الشهر السابق سبتمبر 2015 حيث عقد هناك سلسلة من اللقاءات المطولة مع كبار المسئولين المعنيين بقطاع السياحة فى روسيا نظمتها السفارة المصرية بموسكو، بالإضافة لعدة لقاءات أخرى مع دينيس مافيروف وزير الصناعة والتجارة ورئيس الجانب الروسى فى اللجنة الحكومية العليا المشتركة ونائب رئيس الهيئة الفيدرالية للسياحة ونائب وزير الخارجية ومبعوث الرئيس الروسى للشرق الأوسط ، وأجرى مباحثات مع المسئولين السياسين ومع المشتغلين بالسياحة، بعث من خلالها برسالة طمأنة للسائح الروسى ، والتى يتوقع أن يكون لها أكبر الأثر فى استقرار الموسم السياحى القادم .

ومن جانبه أشاد المحافظ بالعلاقات المصرية الروسية والتعاون الجاد فى العديد من المجالات وخاصة المجال السياحى كما حرص على طمأنة السائح الروسى من خلال وسائل إعلامهم وصحافتهم والروس المتواجدين داخل شرم الشيخ، حيث أشار فودة إلى أن أكثر من 50% من السياحة الوافدة إلى جنوب سيناء تأتى من روسيا.

كما استعرض المحافظ الإجراءات الأمنية بالمحافظة وتطويرها لمواكبة أحدث النظم العالمية فى مجال التأمين باستخدام أحدث الأجهزة الإلكترونية وكاميرت المراقبة عالية الدقة.

وأضاف أنه جارى الآن الإعداد لتوقيع اتفاقية تآخى بين مدينة شرم الشيخ ومدينة (إيكا تير ينبورج )الروسية و مابين مدينة الغردقة ومدينة (كازان )الروسية كثمرة نتاج لهذه الزيارة الهامة.

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