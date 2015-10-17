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محمد العرابى: إجراءات "العليا" ستدفع المصريين بالخارج للتصويت بالانتخابات

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محمد العرابى: إجراءات "العليا" ستدفع المصريين بالخارج للتصويت بالانتخابات محمد العرابى: إجراءات "العليا" ستدفع المصريين بالخارج للتصويت بالانتخابات
توقع السفير محمد العرابى، وزير الخارجية الأسبق، عودة مشهد الطوابير فى الانتخابات البرلمانية للمصريين فى الخارج، موضحا أن وعى الشعب المصرى سيجعله يتحدى كل الصعاب ، ويحتشد أمام صناديق الاقتراع.

وأضاف العرابى فى تصريح لـ"اليوم السابع" أن الإجراءات التى اتخذتها اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية بشأن تصويت المصريين بالخارج سيساهم فى تشجيع الجاليات المصرية للذهاب والتصويت فى الانتخابات البرلمانية.


>وزير الخارجية الأسبق: وجود مصر بمجلس الأمن يعطى لها دورا محوريا مؤثرا

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