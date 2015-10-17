أخبار عاجلة

بالتفاصيل: تعرف على التحويلات المرورية في سيدى جابر بالإسكندرية.. والتنفيذ اليوم -
مساعد وزير الخارجية الأسبق: القصف الأمريكي تطور خطير في الأزمة السورية -
أبو ريدة: البطولة العربية ستعيد السياحة للبلاد من جديد -
صفات و مميزات برج العقرب -
يونس: ما حدث من «شيكابالا وصلاح» خطأ.. والدوري انتهى -
القاهرة أبوظبي - الجمعة 7 أبريل 2017 - الحلقة كاملة -
أمريكا تحظر تحليق الدرونز فوق المنشآت العسكرية -
جارديم: «موناكو جاهز لأنجيه.. ومبابي يحتاج للحفاظ على نفسه» -
صحيفة إيطالية: محمد صلاح يقترب من البريميرليج -
برنامج مساء dmc مع أسامة كمال - حلقة الجمعة 7-4-2017 - Masaa Dmc -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

"البيئة": نشر أسماء وصور من يحرق المخلفات الزراعية لردع المخالفين

Google+ Print
"البيئة": نشر أسماء وصور من يحرق المخلفات الزراعية لردع المخالفين "البيئة": نشر أسماء وصور من يحرق المخلفات الزراعية لردع المخالفين
أعلنت وزارة البيئة أنه سيتم الإعلان عن أسماء مرتكبى حرائق المخلفات الزراعية وكذا نشر صورهم لردعهم عن ارتكاب الممارسات الخاطئة فى حرق المخلفات الزراعية، نتيجة تجاهلهم للتحذيرات المتكررة بشأن عقوبة الحرق، ورفضهم التعاون مع منظومة المخلفات الزراعية.

وأضافت الوزارة فى بيان: "تمكن الفرع الإقليمى لجهاز شئون البيئة بالشرقية من إحباط عمليات حرق لمخلفات زراعية، وتم السيطرة عليها فى الحال وإخمادها قبل تصاعد أية أدخنة بالتعاون مع الحماية المدنية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وفقا لنصوص ومواد قانون البيئة".

وأكدت الوزارة تحرير عدد 104 محاضر بيئية بالشرقية فى الساعات الأولى من صباح أمس الجمعة.

وأوضحت وزارة البيئة، أنها ستستمر فى التصدى لشتى المخالفات البيئية مع الدفع بفرق التفتيش البيئى طوال 24 ساعة بالتعاون مع شرطة البيئة والمسطحات لضبط المخالفين بيئيا.


>"البيئة": قمر صناعى يرصد مناطق حرق قش الأرز بالدقهلية والغربية والشرقية

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365