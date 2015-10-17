"البيئة": نشر أسماء وصور من يحرق المخلفات الزراعية لردع المخالفين

أعلنت وزارة البيئة أنه سيتم الإعلان عن أسماء مرتكبى حرائق المخلفات الزراعية وكذا نشر صورهم لردعهم عن ارتكاب الممارسات الخاطئة فى حرق المخلفات الزراعية، نتيجة تجاهلهم للتحذيرات المتكررة بشأن عقوبة الحرق، ورفضهم التعاون مع منظومة المخلفات الزراعية.

وأضافت الوزارة فى بيان: "تمكن الفرع الإقليمى لجهاز شئون البيئة بالشرقية من إحباط عمليات حرق لمخلفات زراعية، وتم السيطرة عليها فى الحال وإخمادها قبل تصاعد أية أدخنة بالتعاون مع الحماية المدنية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وفقا لنصوص ومواد قانون البيئة".

وأكدت الوزارة تحرير عدد 104 محاضر بيئية بالشرقية فى الساعات الأولى من صباح أمس الجمعة.

وأوضحت وزارة البيئة، أنها ستستمر فى التصدى لشتى المخالفات البيئية مع الدفع بفرق التفتيش البيئى طوال 24 ساعة بالتعاون مع شرطة البيئة والمسطحات لضبط المخالفين بيئيا.

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