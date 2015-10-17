رئيس اليمن: انتخاب مصر لعضوية مجلس الأمن فخر واعتزاز للأمة العربية

بعث الرئيس عبد ربه منصور هادى رئيس الجمهورية اليمنية، برقية إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى، هنأه خلالها بانتخاب مصر لشغر مقعد غير دائم بمجلس الأمن الدولى.

واعتبر "هادى" انتخاب جمهورية مصر العربية لشغل مقعد غير دائم فى مجلس الأمن يعكس ثقل مصر ودورها فى السياسة الدولية، وثقة المجتمع الدولى بالسياسة والدبلوماسية المصرية فى مساهمتها بتحقيق السلام والاستقرار الدولى، وإعلاء مبادئ الأمم المتحدة.

وأكد، أن ذلك يعد مصدر فخر واعتزاز للأمة العربية والإسلامية، لما تمثله مصر من عمق استراتيجى فى المجموعة العربية، وما تقوم به من دور لخدمة القضايا العربية والإفريقية والإسلامية فى مختلف المحافل الدولية.