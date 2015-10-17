أخبار عاجلة

بالتفاصيل: تعرف على التحويلات المرورية في سيدى جابر بالإسكندرية.. والتنفيذ اليوم -
مساعد وزير الخارجية الأسبق: القصف الأمريكي تطور خطير في الأزمة السورية -
أبو ريدة: البطولة العربية ستعيد السياحة للبلاد من جديد -
صفات و مميزات برج العقرب -
يونس: ما حدث من «شيكابالا وصلاح» خطأ.. والدوري انتهى -
القاهرة أبوظبي - الجمعة 7 أبريل 2017 - الحلقة كاملة -
أمريكا تحظر تحليق الدرونز فوق المنشآت العسكرية -
جارديم: «موناكو جاهز لأنجيه.. ومبابي يحتاج للحفاظ على نفسه» -
صحيفة إيطالية: محمد صلاح يقترب من البريميرليج -
برنامج مساء dmc مع أسامة كمال - حلقة الجمعة 7-4-2017 - Masaa Dmc -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

رئيس اليمن: انتخاب مصر لعضوية مجلس الأمن فخر واعتزاز للأمة العربية

Google+ Print
رئيس اليمن: انتخاب مصر لعضوية مجلس الأمن فخر واعتزاز للأمة العربية رئيس اليمن: انتخاب مصر لعضوية مجلس الأمن فخر واعتزاز للأمة العربية
بعث الرئيس عبد ربه منصور هادى رئيس الجمهورية اليمنية، برقية إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى، هنأه خلالها بانتخاب لشغر مقعد غير دائم بمجلس الأمن الدولى.

واعتبر "هادى" انتخاب جمهورية مصر العربية لشغل مقعد غير دائم فى مجلس الأمن يعكس ثقل مصر ودورها فى السياسة الدولية، وثقة المجتمع الدولى بالسياسة والدبلوماسية المصرية فى مساهمتها بتحقيق السلام والاستقرار الدولى، وإعلاء مبادئ الأمم المتحدة.

وأكد، أن ذلك يعد مصدر فخر واعتزاز للأمة العربية والإسلامية، لما تمثله مصر من عمق استراتيجى فى المجموعة العربية، وما تقوم به من دور لخدمة القضايا العربية والإفريقية والإسلامية فى مختلف المحافل الدولية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
أسعار العملات اليوم السبت 8 ابريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم السبت 8 ابريل 2017 في بنك مصر

مساء dmc - ابراهيم سرحان " دور مجلس المدفوعات التنسيق بين الجهات المختلفة والقطاع المصرفي"

مساء dmc - ابراهيم سرحان " دور مجلس المدفوعات التنسيق بين الجهات المختلفة والقطاع المصرفي"

القاهرة أبوظبي: قصة نجاح عمرو وردة نجم منتخب مصر وفريق باوك اليوناني

القاهرة أبوظبي: قصة نجاح عمرو وردة نجم منتخب مصر وفريق باوك اليوناني

جدة أوباما للمصريين: «تحلوا بالرحمة.. وتأسوا بالنبي محمد»

جدة أوباما للمصريين: «تحلوا بالرحمة.. وتأسوا بالنبي محمد»