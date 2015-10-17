نيجيريا: 30 قتيلاً بتفجيرين انتحاريين في مسجد

قتل 30 شخصًا على الأقل في مايدوغوري شمال شرق نيجيريا عندما فجر انتحاريان نفسيهما داخل مسجد. وقال منسق الوكالة الوطنية لإدارة الطوارئ في نيجيريا محمد كنار في تصريح له أمس "إن 32 شخصًا أصيبوا بجروح سبعة منهم حالتهم خطيرة".

وأضاف أن "الهجوم وقع قرابة الساعة 18,30 (17,30 تغ) خلال صلاة المغرب داخل المسجد الواقع في حي بغرب مايدوغوري، مشيراً إلى أن الانتحاري الأول قام بتفجير شحنته الناسفة عند دخوله إلى المسجد، وتلاه الثاني بعد فترة قصيرة بعد قدوم العديد من الناس مسرعين لإسعاف الضحايا".