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مقتـل إرهـابـي أطـلـق النـار عشـوائيـاً في سيهات وخلَّف خمس وفيات وتسع إصابات

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مقتـل إرهـابـي أطـلـق النـار عشـوائيـاً في سيهات وخلَّف خمس وفيات وتسع إصابات مقتـل إرهـابـي أطـلـق النـار عشـوائيـاً في سيهات وخلَّف خمس وفيات وتسع إصابات

    أعلن المتحدث الأمني لوزارة الداخلية، أن الجهات الأمنية رصدت مساء أمس الجمعة، شخصاً يحمل سلاحاً رشاشاً بالقرب من مسجد الحيدرية بمدينة سيهات في محافظة القطيف، ثم شرع في إطلاق النار عشوائياً على المارة في محيط المسجد، فبادرت دورية أمن في الموقع بالتعامل معه بما يقتضيه الموقف وتبادل إطلاق النار معه، ما أدى إلى مقتله.

وأضاف: «نتج عن قيامه بإطلاق النار مقتل خمسة مواطنين من المارة، بينهم امرأة، تغمدهم الله بواسع رحمته، وإصابة تسعة آخرين»، مؤكداً أن الحادثة لا تزال محل المتابعة الأمنية.

وتواجدت «الرياض» في موقع الحادثة لحظة وقوعها، حيث رصدت حضور الجهات الأمنية السريع وتعقبها لمطلق النار بما يقتضيه الموقف من الحفاظ على سلامة المارة، قبل أن تشتبك معه وترديه قتيلاً.

وتشير التفاصيل التي حصلت عليها «الرياض»، إلى أن من بين الشهداء الخمسة في الاعتداء، الشاب أيمن العجمي. وأفاد شهود عيان أن المارة شعروا بالذعر الشديد، بعد أن سمعوا إطلاق النار الكثيف من قبل الإرهابي، بيد أن حضور رجال الأمن السريع والمكثف أسهم في طمأنتهم، قبل أن تحسم الكفاءة الأمنية الموقف فوراً بقتل مطلق النار، بينما جرى نقل الجرحى إلى مستشفيات في مدينة سيهات ومستشفى عنك العام.

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