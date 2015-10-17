«عدوان ثلاثي» على سكان حلب

قال مصدر عسكري كبير في سورية أمس الجمعة إن مئات من المقاتلين من إيران وجماعة حزب الله يشاركون في هجمات للجيش السوري جنوب حلب في مستهل عملية كبيرة حول المدينة الشمالية. وقال المصدر "هذه هي المعركة الموعودة" مضيفا أن غالبية القوات البرية مؤلفة من جنود سوريين تدعمهم ضربات جوية روسية. وقال المرصد السوري لحقوق الانسان إن القوات السورية وحلفاءها هاجموا بدعم من الطائرات الروسية مقاتلي المعارضة جنوبي حلب أمس الجمعة حيث يوسع الجيش نطاق هجوم مضاد بدعم من الضربات الجوية التي بدأتها موسكو منذ نحو أسبوعين. وذكر المصدر أن "عملية الجيش بدأت في ريف حلب الجنوبي".

وقال رامي عبدالرحمن مدير المرصد اشتباكات عنيفة وقعت قرب منطقة جبل عزان على بعد نحو 12 كيلومترا جنوبي مدينة حلب التي تتقاسم القوات الحكومية ومقاتلو المعارضة السيطرة عليها. وأضاف أن المنطقة التي يستهدفها الجيش والقوات الروسية تقع بالقرب من طريق رئيسي يتجه جنوبا صوب العاصمة دمشق.

وذكر تلفزيون الميادين الذي يبث من بيروت أن الجيش السوري يقاتل على ثلاثة محاور في ريف حلب الجنوبي. وأشار عبدالرحمن إلى أن الجيش استعاد السيطرة على قرية عبطين من قبضة مقاتلي المعارضة فضلا عن قاعدة لكتيبة دبابات بقرية السابقية. وتقع القريتان على مقربة من جبل عزان.‭‭ ‬‬وقال المرصد إنه تم "إعطاب دبابة لقوات النظام بصاروخ تاو أميركي" وقال عبدالرحمن إن القوات السورية كانت مدعومة بمقاتلين حلفاء لها وبمقاتلين ايرانيين.

حصيلة القتلى في سورية تجاوزت ربع مليون شخص

ولم يتسن التأكد من مشاركة جنود ايرانيين لكن مصدرين اقليميين كبيرين قالا لرويترز في وقت سابق إن ايران أرسلت آلافا من قواتها لسورية في الأيام القليلة الماضية لدعم العملية الحالية في محافظة حماة واستعدادا لهجوم آخر في منطقة حلب بشمال سورية.

بوتين: تحركاتنا محسوبة

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن العملية الروسية في سورية محكومة زمنيا بالعملية الهجومية التي ينفذها الجيش السوري وليست تحركاً منفصلاً، قائلاً إن سلاح الجو الروسي حقق "نتائج ملموسة" في سورية. وقال بوتين في مجلس قادة رابطة الدول المستقلة في كازاخستان أمس الجمعة "حقق عسكريونا نتائج ملموسة بضربهم أهداف حددت بالتنسيق مع السوريين من الجو والبحر. وتم تدمير العشرات من مراكز القيادة ومخازن الذخيرة وتصفية مئات الإرهابيين وكمية كبيرة من الآليات العسكرية مشيرا إلى أن سلاح الجو الروسي والوسائل الأخرى تستخدم في سورية فقط لمكافحة الإرهاب، بحسب قناة "روسيا اليوم". وأكد أن موسكو تدعو دائما إلى "إقامة تحالف أوسع ممكن لمكافحة الإرهابيين والمتطرفين" مشيرا إلى تحقيق تقدم في مجال تنسيق الخطوات والجهود لمكافحة الإرهابيين في هذه المنطقة. واشار إلى زيادة أهمية التعاون في إطار الرابطة في مجال مكافحة الإرهاب قائلا: "يجب ضمان العمل الفعال لمركز مكافحة الإرهاب التابع لرابطة الدول المستقلة ومواصلة تنسيق عمل الاستخبارات والقيام بتبادل المعلومات بشكل دائم" واستطرد "من المهم للغاية أن نراقب بانتباه الوضع على الحدود الخارجية للرابطة" متابعا أنه يجب على رابطة الدول المستقلة أن تكون مستعدة للتصدي لمحاولات الإرهابيين التسلل إلى آسيا الوسطى من أفغانستان.

هولاند: روسيا لن تنقذ الأسد

اعتبر الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند ليل الخميس الجمعة ان التدخل العسكري الروسي في سورية "لن ينقذ" الرئيس السوري بشار الاسد مع اقراره بانه قد "يرسخ النظام". وقال خلال مؤتمر صحافي في ختام قمة اوروبية في بروكسل ان "التدخل الروسي قد يرسخ النظام ولكن لن ينقذ بشار" مضيفا انه يجب "التحرك باقصى سرعة ممكنة نحو عملية انتقالية سياسية" في سورية. وكرر هولاند انه يرى ان "بشار لا يمكن ان يكون مستقبل" بلد في حين ان بعض الاصوات ترتفع داخل الاتحاد الاوروبي لاشراكه في المفاوضات من اجل مرحلة انتقالية سياسية بعد اربع سنوات من حرب اوقعت اكثر من 250 الف قتيل. واضاف هولاند "من المهم ان يتوقف القصف على المدنيين خصوصا من قبل النظام السوري" وقال ايضا "من وجهة النظر هذه، فان التدخل السوري لم يغير شيئا". واعرب هولاند ايضا عن اسفه لكون القصف الروسي لا يساهم في "الحرب على الارهاب ضد داعش".

أميركا تواصل دعم المعارضة

اعرب الجيش الاميركي عن استعداده لالقاء المزيد من الذخائر للمقاتلين السوريين الذين يحاربون تنظيم داعش في شمال سورية، حسبما اعلن مسؤول اميركي الخميس وذلك بعد القاء خمسين طنا من الذخائر الاحد الماضي. وقال المسؤول الذي فضل عدم الكشف عن هويته ان الولايات المتحدة مستعدة لالقاء اسلحة شرط ان يثبت المقاتلون انهم يستخدمونها ضد تنظيم داعش. وتابع المسؤول "سنقوم بعمليات اخرى لالقاء ذخائر بالمظلات فقط في حال اثبتوا انهم يستخدمونها بشكل فعال ضد تنظيم داعش" واضاف "بقدر ما يثبتوا ذلك، بقدر ما سيتلقون كميات اكبر من الذخائر كما ان المقاتلات الاميركية ستنفذ غارات جوية في مواقع بحيث تساعد عملياتهم على الارض". واشار المسؤول الى ان برنامج تسليح المقاتلين السوريين "قائم على ادائهم". ومضى يقول "سنترك الباب مفتوحا لالقاء بعض الاسلحة لكن اذا فشلوا او وقعت الذخائر بايدي المعسكر الخطأ فاننا سنستبعد المجموعات التي كانت وراء ذلك".

وكانت قوات الائتلاف الدولي بقيادة الولايات المتحدة القت الاحد 50 طنا من الذخائر من اعيرة خفيفة وقنابل يدوية ل"مجموعات عربية سورية" تقاتل تنظيم داعش شمال سورية. وتعكس هذه العملية التوجه الجديد لادارة باراك اوباما بهدف التصدي للجهاديين في سورية بعد فشل برنامجها لتدريب المعارضين السوريين المعتدلين. وأعلنت هذه المقاربة الجديدة الجمعة في واشنطن. وهي تركز على تزويد مجموعات منتقاة بالاسلحة وتأمين دعم جوي لها لتكون قادرة على شن هجمات منسقة على الجهاديين. وكان المتحدث العسكري الاميركي في بغداد الكولونيل ستيفن وارن اعلن الاحد ان الذخائر التي القيت بالمظلات مخصصة ل"التحالف العربي السوري".وتابع المسؤول ان الجيش واثق بان "التحالف العربي السوري" تلقى الذخائر نافيا ما اشارته بعض التقارير الى ان مجموعات كردية استلمتها.

ربع مليون قتيل

بلغت حصيلة قتلى النزاع السوري الدموي في عامه الخامس اكثر من ربع مليون شخص، وفق ما اعلن المرصد السوري لحقوق الانسان أمس الجمعة. وافاد المرصد السوري انه وثق مقتل 250124 شخصا بين مارس العام 2011 واكتوبر العام 2015، بينهم 74426 مدنيا ويتضمن هؤلاء 12517 طفلا و8062 امراة. وارتفعت بذلك حصيلة قتلى النزاع السوري مقارنة باخرى كان المرصد اعلنها في اغسطس وتمثلت ب240 الفا على الاقل. وبحسب المرصد، قتل 43752 عنصرا من الفصائل المقاتلة و37010 جهاديين من جنسيات اجنبية. الى ذلك، قتل 91678 من قوات النظام السوري والمجموعات الموالية، بينهم 52077 جنديا و971 من حزب الله اللبناني.

ولا تشمل حصيلة المرصد "أكثر من عشرين الف مفقود داخل معتقلات قوات النظام"، فضلا عن "نحو الفي مختطف لدى الكتائب المقاتلة والكتائب الاسلامية وتنظيم داعش وجبهة النصرة، بتهمة موالاة النظام". ولا تتضمن الحصيلة ايضا "المئات من المقاتلين الاكراد من جنسيات غير سورية، الذين قضوا خلال قتالهم الى جانب وحدات حماية الشعب الكردي في سورية". وتشهد سورية نزاعا بدأ في مارس 2011 بحركة احتجاج سلمية قبل ان يتحول الى حرب دامية متعددة الاطراف، تسببت ايضا بتدمير هائل في البنى التحتية بالاضافة الى نزوح ملايين من السكان داخل البلاد وخارجها.