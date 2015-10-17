تنظيم السوق وتعزيز ثقافة «العمل الحر» يقضيان على البطالة

على الرغم مما يتمتع به الاقتصاد الوطني من إمكانات هائلة وفرص توظيف، إلا أن التقارير تشير إلى أن نسبة البطالة بين قوى العمل الوطنية بلغت (11.7%) العام الماضي، في ظل وجود عدد كبير من العمالة الوافدة التي تشكل نسبة(84.5%) من إجمالي قوى القطاع الخاص، لذا تأتي أهمية صدور قرار مجلس الوزراء الموقر الأسبوع الماضي بالموافقة على تنظيم هيئة توليد الوظائف ومكافحة البطالة، والتي ترتبط تنظيمياً برئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، لتتولى العمل على توليد الوظائف ومكافحة البطالة في المملكة من خلال التنسيق بين جميع الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة بسوق العمل وتعزيز المشاركة بينها والعمل على تنمية القطاعات المولدة للوظائف واستثمار الميزة التنافسية في مناطق المملكة لهذا الغرض.

ولكي تحقق الهيئة هدفها الاستراتيجي في محاربة البطالة وتوليد وإيجاد فرص العمل المناسبة للشباب السعودي، ينبغي أن تضم في عضويتها الجهات الأساسية المعنية بقضايا التشغيل والبطالة على مستوى المناطق، ثم القيام بحصر ودراسة وتقييم ما تتبناه جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية من خطط وبرامج وسياسات لمحاربة البطالة، ووضع خطة واضحة ومحددة المهام والمسؤوليات والتوقيت للوصول إلى تحقيق الهدف الاستراتيجي من خلال إيجاد فرص عمل مناسبة للمواطنين السعوديين.

وهنا يأتي الدور المهم على القطاع الخاص في مساندة هذا توجه الدولة في هذا الصدد وتوظيف الشباب السعودي بشكل جاد، والمساهمة في خفض نسبة البطالة، ودور هذا القطاع ايضا في مجال تدريب الشباب، هذا من ناحية ومن ناحية أخرى يبرز السؤال الأهم وهو لماذا يغيب "العمل الحر" عن بوصلة الكثير من الشباب، خاصة في القطاع الأوسع والأكبر وهو قطاع التجزئة، الذي يعتبر أهم قطاع في المملكة تستحوذ عليه العمالة الأجنبية، ويدار من خلالها تحت عباءة التستر أحياناً، بشكل أطبقت من خلاله هذه العمالة على كل عوائد وفوائد هذا القطاع وحجبت أي فرصة لمنافسة الشاب السعودي على معظم قطاعاته المتنوعة، على الرغم من أن هذا القطاع يعتبر المنفذ والمخرج الرئيس لاستيعاب وتشغيل أكبر عدد من أبناء الوطن والقضاء على البطالة، إذ إن العمل الحر قابل للتوسع والتطور، وفي حال تم حصره على أبناء الوطن سيحقق الكثير من المكاسب للاقتصاد الوطني من أهمها وقف نزف حوالات تلك العمالة التي تمارس التجارة في كل القطاعات، إضافة إلى الجوانب الاجتماعية والأمنية، يضاف إلى ذلك وقف هدر استغلال الخدمات المدعومة والمقدمة في الأساس للمواطن من مياه وكهرباء ومواد غذائية ومحروقات عند الاستغناء عن تلك العمالة التي تخلت عن عملها الذي استقدمت من أجله وبدأت تمارس التجارة في هذا القطاع وغيره من القطاعات الاقتصادية المتنوعة.

المواطن يتطلع اليوم عبر تنظيم هيئة توليد الوظائف ومكافحة البطالة أن تسهم في توفير فرص عمل مستدامة للسعوديين من خلال التوظيف ومن خلال تهيئة سوق العمل الحر وتخليصه من هذه العمالة عبر تطبيق الأنظمة لتمكينه من استقبال هذه الأعداد المتزايدة من طالبي العمل من أبنائنا والتي تقدر سنوياً بما يزيد على 400 ألف شاب وشابة، كما يتطلع المواطن أن تكون التعديلات التي اقرتها وزارة العمل على نظام العمل مساعداً على الاستقرار الوظيفي وفي تحفيز الشباب للانخراط في سوق العمل وفي القطاع الخاص.

تعزيز ثقافة «العمل الحر».. وتوطين قطاعات التجزئة والصناعات التحويلية والخدمات يقضيان على البطالة

دورالقطاع الخاص

بدايةً قال علي الجبالي -مستشار تطوير تنمية بشرية- أن القطاع الخاص يشكل مكوناً أساسياً في الاقتصاد الوطني، ويظهر ذلك من النسبة التي يساهم بها القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي حيث بلغت بالأسعار الجارية بنهاية العام 2014م نسبة (40.3%)، في حين كانت نسبة القطاع الحكومي (16.4%)، لافتاً إلى أن هذا يدل على ما شهده القطاع الخاص من نمو ايجابي بالأسعار الجارية في أغلب أنشطته الاقتصادية خلال عام 2014م، مبيّناً أنّه من واقع تقارير وزارة العمل عام 2013م، ظهر أنّ إجمالي عدد العمالة بالقطاع الخاص بلغ (1،466،853)عاملاً، يشكلون نسبة (15.15%) من إجمالي عدد العمالة بالقطاع الخاص والتي بلغت (9،679،635) عاملاً سعودياً ووافداً.

وأضاف إنّه من حيث ترتيب الأهمية النسبية للأنشطة الاقتصادية في توظيف العمالة الوطنية، يأتي نشاط التشييد والبناء في المركز الأول حيث يستأثر بنسبة (32.9%) من إجمالي قوة العمل السعودية بالقطاع الخاص، ثم نشاط تجارة الجملة والتجزئة والذي يستقطب (24.25%)، ويأتي بعد ذلك نشاط الخدمات الجماعية والاجتماعية والشخصية ثم نشاط الصناعات التحويلية بنسبة (12.79%)، (12.04%) على الترتيب، مشيراً إلى أن الأنشطة الأربعة السابقة يعمل بها حوالي (82%) من العمالة الوطنية.

وأشار إلى أنّه مع ما تمثله تلك الأنشطة من أهمية كبيرة في توظيف العمالة الوطنية إلا أن معدلات التوطين بها تظل منخفضة حيث إن نسبة العمالة السعودية (نسبة التوطين) في تلك الأنشطة تبلغ على الترتيب (10.32%)، (18.37%)، (22.48%)، (19.26%)، مبيّناً أنّ الأنشطة الأربعة السابقة يمكن أن تلعب دوراً كبيراً في توظيف العمالة الوطنية وتقليل نسبة البطالة بين الشباب السعودي والتي بلغت (11.7%) من إجمالي قوة العمل الوطنية خلال العام 2014م، داعياً إلى اتخاذ الوسائل الكفيلة بتشجيع التوطين وإحلال العمالة الوطنية محل العمالة الوافدة، مؤكّداً على ضرورة رفع درجة التنسيق والتكامل بين الجهات الحكومية المعنية بقضايا العمل والتشغيل والداعمة للتوطين الوظيفي، وتكثيف برامج التدريب والتأهيل، ورفع كفاءة ومهارة العمالة الوطنية، وزيادة عدد ونوعية برامج الدعم الموجة لمنشآت القطاع الخاص لتحفيزها على توظيف العمالة الوطنية ورفع نسبة التوطين الوظيفي لديها من خلال عمالة وطنية تنافس العمالة الوافدة من حيث مستوى المهارة والأجر.

القطاع التعاوني

وقال محمد المحيسن -مدير عام مجلس الجمعيات التعاونية- بأن موافقة مجلس الوزراء على تنظيم هيئة توليد الوظائف ومكافحة البطالة سوف يسهم بشكل كبير في خلق فرص العمل وتقليل البطالة من خلال تنويع الوظائف في القطاع التجاري، وأضاف بأن الجمعيات التعاونية تعتبر ضمن أهم الحلول العملية لتحويل الاقتصاد السعودي إلى اقتصاد تنموي يعتمد على إشراك المواطن بشكل مباشر بالعملية الاقتصادية الإنتاجية في جميع المجالات، لافتاً إلى أنّ الدولة وفقها الله سعت مشكورة إلى سن أنظمة وتوجيهات في مجال تطوير العمل التعاوني حيث كان آخرها إنشاء جمعيات تعاونية استهلاكية تعاونية بجميع مناطق المملكة، وقد بدأ مجلس الجمعيات التعاونية من خلال الإقراض التعاوني في إقراض عدد من الجمعيات التعاونية الاستهلاكية حيث توفر هذه الجمعيات فرص عمل كبيرة للمواطن، كما تعمل على إمداد السلع للمواطن في الأرياف والقرى وبعض المدن بأسعار تعاونية مدعومة من الدولة.

وأضاف إنّ المجلس أوجد من خلال الجمعيات التعاونية متعددة الأغراض والزراعية العديد من فرص العمل للشباب السعوديين في مجال الزراعة حيث يشجع المجلس على إيجاد وظيفة مدير مزرعة لإدارة شؤون المزرعة من الناحية الزراعية والتسويقية، كما أن حجم مشاركة القطاع الخاص في توفير الوظائف والمهن يسير بتسارع مشجع بناءً على دعم وزارة العمل ووزارة الشؤون الاجتماعية وزارة الزراعة والغرف التجارية.

وأشار إلى أنّ وجهة نظر مجلس الجمعيات التعاونية والإستراتيجية المرسومة لتطوير للعمل التعاوني في المملكة هو القضاء على الفقر وإيجاد فرص عمل متنوعة في القطاع التعاوني وإيجاد صيغ تعاونية جديدة مثل القطاع التعاوني للجمعيات التعاونية السكنية، ونشاط بيع التجزئة بجمع الأنشطة التجارية، وتحديد احتياج المزرعة من الكفاءات السعودية خريجي المعاهد الزراعية وخريجي الجامعات في جميع التخصصات القريبة التي تخدم القطاع الزراعي للاستفادة بجزء من وقتهم وحسب حاجة المزارع، وقال إن هذه الإجراء سوف يسهم في إتاحة الفرصة لتشغيل السعوديين بأعمال إضافية تناسب تخصصهم وحاجة المزارع.

وظائف ريفية

وعن ضخ المزيد من فرص العمل لأبناء المناطق النائية، لفت المحيسن إلى أنّ المجلس يعمل على إيجاد فرص عمل جديدة للمواطنين من خلال العناية بالأشجار والنباتات الصحراوية وإعادة توطينها في أماكنها الطبيعية من خلال المسؤولية الاجتماعية والحمى الاجتماعي مثل شجرة السمر والغضى وغيرها في أماكنها الطبيعية في المملكة ينفذها ويرعاها أبناء وبنات المناطق النائية بالسقي والعناية مقابل مبالغ مجزية من خلال اتفاق تعاقدي مع الجمعيات التعاونية المهتمة بالغطاء النباتي والنباتات الصحراوية في جميع مناطق المملكة، وتدفع الكلفة من خلال المسؤولية الاجتماعية للحكومة وكبار الشركات والداعمين لخدمة البيئة.

وأضاف إنّ الهدف من ذلك هو حماية البيئة وتشغيل المواطنين في مجال إعادة الغطاء النباتي والحفاظ عليه، مؤكداً بأن هذا سوف يخلق آلاف الفرص الوظيفية المؤقتة أو الدائمة للشباب لزيادة الدخل، لافتاً إلى إنها عبارة عن فرص وظيفية لا تحتاج إلى مؤهلات حيث تتولى الجمعيات التعاونية الخبرة والمساندة الفنية والإرشاد الزراعي، وجمع البذور من النبات الصحراوية بجميع أنواعها الدوائية والعطرية والعشبية، مشيراً إلى أنّ هذه الفرص تساعد على توطين أبناء القرى والهجر في أماكن سكنهم حيث توفر لهم مصدر رزق وفرصة عمل مجزية.

أزمة ثقة

وقال د. محمد القرعاوي -عميد كلية العلوم الطبية التطبيقية بكليات بريدة الأهلية- بأن القطاع الخاص يعتبر العنصر الرئيس في خفض معدلات البطالة وتدريب الشباب في كل اقتصاديات الأمم المتقدمة والنامية، ودوره في خفض البطالة موجود، لكن غير فعال بالشكل المأمول، معللاً ذلك إلى عدم وجود أنظمه تكفل حقوق صاحب العمل الذي يقوم بالتدريب والتطوير وتحمل صعوبة البدايات، فيما الموظف السعودي يبحث عن فرص عمل أفضل وهو على رأس العمل وينتقل أحياناً دون سابق إنذار، أو ينقطع عن العمل دون مسؤولية واضحة بالنظام، حتى يمل صاحب العمل ومن ثم يترك العمل، منوهاً بأنّ هذا الوضع أوجد أزمة ثقة بين الموظف السعودي وصاحب العمل؛ مما أعتبره موظفاً لا يعتمد عليه، وبالتالي يوظفه لأجل تحقيق نسب السعودة فقط، بالرغم من أن فرص العمل موجودة لكن الجدية والاستمرار والوفاء للمنشأة غير متوفرة إلا بنسبه ضعيفة.

وقال إنّه لكي يتم توفير فرص العمل الحر للشباب فلابد من إيجاد مرونة في نظام البنك السعودي للتسليف والادخار والجهات المرتبطة به، مثل برنامج كفالة وصندوق المئوية ومعهد ريادة، بعيداً عن مطالبة الشباب بكفيل وخبرة وغيرها، وتخفيف الإجراءات الطويلة للقروض؛ مما عطل الكثير من الشباب من الاتجاه للعمل الحر، كما دعا إلى إتاحة الفرصة للشباب لممارسة العمل الحر في أي مجال، دون مطالبتهم بمحلات وتوابعها، على أن يتم نشر ثقافة العمل الحر وتوفير التدريب الإداري والمالي والفني بحسب طبيعة النشاط الذي يميل إليه الشاب، وتقديم الدعم من خلال توفير القروض الحسنة للمؤسسات الصغيرة فقط، وإيقافه عن المؤسسات المتوسطة والكبيرة، وتقديم الدعم اللوجستي للمستثمرين الشباب، وتصميم برامج تدريبية للتهيئة لسوق العمل، وتطوير قواعد البيانات لراغبي العمل والفرص المتاحة، لافتاً إلى أهمية زيادة الشراكات بين القطاع الخاص والجهات التعليمية، مع دعم الدراسات حول أسباب تسرب الشباب من القطاع الخاص.

التدريب والتوظيف.

من جانبه أكد د. سرحان الشمري -عميد شؤون الأساتذة والموظفين بجامعة حائل- على أنّ التدريب وتهيئة الشباب لسوق العمل يعتبر المحفز والموظف الفعلي للشباب في مؤسسات القطاع الخاص، مؤكّداً في ذات الوقت بأن القطاع الخاص يعتمد على الإنجاز والإنتاجية وبالتالي يتطلب خلق مهارات قادرة على الوفاء بمتطلبات الوظيفة من خلال التدريب والتأهيل، مقترحاً إيجاد تغيير في الدور الحالي للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني المتمثل في التخطيط والتنظيم والإشراف والتمويل، ليصبح دور المؤسسة أكثر استجابة لمتطلبات سوق العمل ولمتطلبات برامج السعودة، في الوقت الذي تنفذ مؤسسات القطاع الخاص التدريبية التدريب الفعلي وذلك لمعرفتها لحاجات القطاع الخاص التدريبية الفعلية.

وقال إنّه يجب أن تتضامن مؤسسات القطاع الخاص وشركاته المتشابهة في نشاطاتها الاقتصادية في إقامة معاهد أو كليات لتخدم حاجاتهم التدريبية من مهارات ومؤهلات، وفي ذات الوقت تقوم هذه المعاهد أو الكليات التابعة للقطاع الخاص بتوفير التدريب والتطوير المستمر للقوى العاملة حاليا في القطاع، كما يقترح إضافة جانب آخر يتمثل في تأسيس مراكز لقياس الحاجات والمهارات التدريبية في المعاهد أو الكليات المقترحة في القطاع الخاص، لافتاً إلى أن هدف مراكز القياس المقترحة هو توفير الوقت والجهد والمال في عملية اختيار المتدربين الداخلين إلى سوق العمل وفق معايير علمية ووفق حاجة الجهات المُوظفة في القطاع الخاص، كما تهدف هذه المعاهد أو الكليات إلى تصميم وتنفيذ البرامج التدريبية وفق حاجات الجهات المُوظفة.

الفندقة وخدمات السفر والسياحة

وأضاف إنّ نشاط الفندقة ووكالات خدمات السفر والسياحة وشركات الترفيه والسياحة تمثل قطاعا مشتركا سيكون له معهده أو كليته التدريبية التي ستدُعم ماليا وإشرافيا وتنظيميا من قبل المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وجزئيا من قبل قطاع الأعمال نفسه وفق عدد المتدربين من كل منشأة في هذا القطاع، وستضمن مشاركة القطاع ماليا في التدريب المشاركة الإيجابية من شركات هذا القطاع على كل المستويات بما في ذلك مشاركتهم في التخطيط والتصميم والتنفيذ لهذه البرامج التدريبية، لافتاً إلى أن ذلك سيقود هذه المشاركة في النهاية إلى استثمار أكثر في التدريب على المهارات الفعلية والخبرات المطلوبة لنجاح وربحية شركات هذا القطاع.

وأشار إلى أنّ هذه المشاركة ستشجع مؤسسات هذا القطاع على تأسيس برامج ومعاهد وكليات تدريبية أكثر تخصصا وقربا لتلبية حاجاتهم التدريبية، وفي ذات الوقت ستحفز المتدربين في هذه البرامج أو المعاهد أو الكليات التدريبية على مزيد من التحصيل لعلمهم بأن هذا التدريب والتطوير سينتهي بتوظيفهم في هذا القطاع، لافتاً إلى أنّه يمكن تطبيق نفس النهج على قطاعات مثل قطاع السيارات، وقطاع البناء والتشييد، وقطاع البلاستيك والبتروكيماويات، وقطاع الصيرفة والخدمات المالية، وقطاع الصحة، وقطاع الزراعة وغيرها من القطاعات.

«تعاونيات الأحياء»..

إحدى فرص تشغيل الشباب

دعا محمد المحيسن إلى تسريع اعتماد مراكز بيع المواد الاستهلاكية في الأحياء التي يشترك سكان الحي في تأسيسها من خلال جمعيات تعاونية، حيث تقدم هذه المراكز ما يحتاجه قاطنو الحي من احتياجات استهلاكية يومية للقضاء على البقالات التي تسيطر عليها العمالة الأجنبية، منوهاً إلى أنه يتحقق من خلال هذه المراكز أمور مهمة منها فرص تشغيل الشباب السعودي، وجانب أمني في إيصال الاحتياجات اليومية للمنازل في الحي، وكذلك ضمانة أن تكون السلع المعروضة ذات جودة وتحت الرقابة الصحية، وذات سعر تنافسي بحيث تتولى الجمعيات الاستهلاكية التعاونية والجمعيات التعاونية الأخرى إمداد هذه التعاونيات بما تحتاج من المنتجات الحيوانية مثل الألبان واللحوم والبيض والخضروات والفواكه والمنتجات الزراعية والتمور ومنتجاته والزيوت بأنواعها، وهي تمثل مراكز بيع تخدمها وتغذيها الجمعيات التعاونية الاستهلاكية بأسعارمريحة وبجودة عالية من تلك المنتجات المتنوعة.

وأضاف إنّ ذلك يمثل تعاوناً بين التعاونيات لإنجاح مراكز البيع (تعاونيات الأحياء) الذي يمثل أحد المبادئ التعاونية التي تحقق الجودة العالية في السلع والأسعار المقبولة، وهناك شرط أساسي وهو إدارة وتشغيل هذه التعاونيات من أبناء الحي حيث تستقطب أعدادا كبيرة من الشباب لتعويدهم على كسب الخبرة التجارية وممارسة الأعمال التجارية، كما تضيف لهم دخلا إضافيا يساعد أسرهم على حل أعبائهم المالية وتزيد لديهم روح الوطنية والانتماء.

دور المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الحد من البطالة

بيّن علي الجبالي أنّه برز في العقدين الأخيرين أهمية الدور الذي يمكن أن تلعبه المنشآت الصغيرة والمتوسطة كوسيلة فعالة وناجعة لمحاربة البطالة وتوليد فرص العمل للأعداد المتزايدة التي تدخل سوق العمل بشكل مطرد سنوياً، لافتاً إلى قيام كثير من الدول لإيجاد برامج للدعم الفني والمالي الموجه لتنمية هذا القطاع، مشيراً إلى أنّ المملكة تبنت حزمة من السياسات الاقتصادية والبرامج الفنية والمالية الداعمة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، مبيّناً إنّ هناك عدداً كبيراً من الجهات الحكومية وغير الحكومية التي تقدم الدعم الفني والمالي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، التي منها على سبيل المثال صندوق تنمية الموارد البشرية، وبرنامج بادر لحاضنات التقنية التابع لمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، والمؤسسة العامة للتدريب المهني والتقني، والغرف التجارية، وعلى صعيد الدعم الفني يبرز بنك التسليف، وصندوق التنمية الصناعية كإحدى الجهات الأساسية في توفير برامج التمويل الميسر للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى برامج الدعم الفني والمالي الموجه لفئات محددة بالمجتمع التي يوفرها عدد كبير من المنظمات والجمعيات غير الحكومية.

وأضاف إنه على الرغم من كثرة العدد ونوعية برامج الدعم الفني والمالي المتاحة أمام المنشآت الصغيرة والمتوسطة، إلاّ أنّها تحتاج إلى تنسيق جهة عليا تقوم بالعمل على رفع درجة التنسيق والتكامل بين الجهات الداعمة لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، لما لهذا القطاع من دور كبير أثبتته التجارب الدولية في القضاء على البطالة وتوليد فرص عمل حقيقية.