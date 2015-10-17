بالفيديو - بعد 3 تعثرات .. دورتموند يعود لطريق الانتصارات في ألمانيا

ماذا لو لم يدين تقرير حكم مباراة القمة كارلوس كاربيلو حازم إمام قائد الزمالك بعد اقتحامه لملعب هزاع بن زايد للاشتباك مع رمضان صبحي لاعب الأهلي هل يتم توقيع عقوبة عليه؟ اتحاد الكرة يجيب لـFilGoal.com.

وكان حازم إمام قد تم استبعاده من قائمة الزمالك التي كانت تستعد لملاقاة الأهلي في مباراة كأس السوبر المصري الذي أقيم بملعب هزاع بن زايد بالإمارات.

اتحاد الكرة يكشف لـ في الجول خطوة جديدة قد تُغلظ عقوبة حازم إمام

وشهدت المباراة استعراض رمضان صبحي بالوقوف على الكرة، مما أدى لقيام حازم إمام بالركض داخل الملعب للاشتباك مع لاعب الأهلي.

ومن المتوقع توقيع عقوبة كبيرة على قائد الزمالك بعد اقتحامه الملعب خاصة وأنه لم يكن من المسموح له التواجد حتى على دكة البدلاء بعد استبعاده من قائمة المباراة.

وعن هذا الأمر تحدث حمادة المصري عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة لـFilGoal.com قائلا:"نحن ننتظر تقرير حكم المباراة لنرى ماذا سوف يقول عن واقعة حازم إمام وهل سوف يدينه أم لا".

ولكن ماذا لو لم يذكر حكم المباراة واقعة حازم إمام ولم يدينه، هل ستكون هناك عقوبة على اللاعب أم لا؟

يجيب عضو اتحاد الكرة"في تلك الحالة من حق لجنة المسابقات اللجوء للفيديو المسجل للمباراة ومن ثم توقيع عقوبة عليه".

وأوضح"هذا مثلما حدث في وقت سابق مع حسين السيد لاعب الأهلي حينما قام بالبصق بسبب الاعتراضات على حكم المباراة بالإضافة لاشتباكه مع أحد لاعبي الفريق البترولي".

وأتم"وقتها اعتمدت لجنة المسابقات على الفيديو المسجل للمباراة من أجل إيقاف لاعب الأهلي أربع مباريات".