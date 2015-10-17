في_إنجلترا – ظهور أول مقلق لكلوب وقمة منتظرة.. واختبار مانشستر سيتي

يعود قطار الدوري الإنجليزي لاستئناف نشاطه يوم السبت بعد فترة توقف دامت لأسبوعين بسبب خوض التصفيات المؤهلة ليورو 2016.

ويعد الحدث الأبرز الذي سوف تشهده الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي هو الظهور الأول للمدرب الألماني يورجن كلوب مع فريقه ليفربول حينما يلاقي توتنام.

وتعاقد كلوب مع ليفربول خلفا لبرندان رودجرز الذي تمت إقالته بسبب سوء النتائج لكن هذا الظهور يعد مقلقا للمدرب الألماني لعدة أسباب.

أولهما أن المباراة سوف تقام على ملعب وايت هارت لين معقل توتنام، وثانيا هو كمية الإصابات التي ضربت الفريق في الأيام الأخيرة بعدما تعرض الثنائي داني إنجز وجو جوميز لقطع في الرباط الصليبي.

فهل يستطيع كلوب تخطي الاختبار الأول مع ليفربول؟

قمة منتظرة

تعد أبرز مباريات الجولة التاسعة هي المواجهة التي سوف تجمع بين إيفرتون ومانشستر يونايتد على ملعب جوديسون بارك.

يدخل يونايتد اللقاء وهو جريح من الهزيمة بثلاثية دون رد أمام أرسنال، ليسقط عن الصدارة بعد تربعه عليها لأسبوع واحد فقط.

في المقابل إيفرتون يدخل المباراة بمعنويات مرتفعة بعد تعادله مع ليفربول في دربي الميرسيسايد ويحتل حاليا المركز السابع برصيد 13 نقطة ويرغب في الفوز للاقتراب أكثر من المراكز الأربعة الأولى.

فهل تستطيع كتيبة المدرب لويس فان جال في تجاوز السقوط الكبير أمام أرسنال سريعا، أم تستمر الكبوات أمام إيفرتون العنيد؟

معاناة تشيلسي

يستضيف تشيلسي نظيره أستون فيلا في ستامفورد بريدج في مباراة بالأرقام وبالنظر لنتائج الفريقين حتى في ظل معاناة كتيبة جوزيه مورينيو فهم يستطيعون تحقيق الفوز.

وخسر تشيلسي حتى الآن أربع مباريات من ثماني خاضها ولم يفز إلا مرتين، وأصبح مستقبل مورينيو مع الفريق مهددا رغم تأكيده على عدم وجود أي نية للاستقالة.

وجمع فريق مورينيو حتى الآن ثماني نقاط ويحتل المركز الـ16، مقابل المركز الـ18 لأستون فيلا الذي جمع نقطتين فقط.

فمن يزيد معاناة الآخر في نهاية المباراة؟

أرسنال ومواصلة الانتصارات

بدأ أرسنال الموسم بشكل مهتز لكنه استعاد عافيته بعد هزيمته من تشيلسي ونجح في الفوز على ليستر سيتي 5-2 ثم مانشستر يونايتد 3-0.

ويرغب أرسنال في استمرار الانتصارات أمام الصاعد حديثا واتفورد من أجل استغلال أي تعثر لمانشستر سيتي والانقضاض على صدارة الجدول.

في الناحية الأخرى يقدم واتفورد مستوى مميز حتى الآن فنجح في جمع 10 نقاط وسجل مهاجمه أوديون إيجالو خمس أهداف حتى الآن.

فهل يستمر أرسنال في مواصلة الانتصارات؟

مانشستر سيتي بدون أجويرو

بعدما سجل سيرجيو أجويرو خمسة أهداف مع مانشستر سيتي خلال الجولة الماضية في شباك نيوكاسل ليقود للفوز بنتيجة 6-1، يغيب المهاجم الأرجنتيني عن الفريق لمدة شهر كما أكد مدرب الفريق مانويل بيلليجريني.

وعلى الرغم من أن المباراة التي سوف يواجه فيها وصيف الموسم الماضي نظيره بورنموث الصاعد حديثا إلا أنها سوف تمثل اختبارا لقوة الفريق خلال الفترة المقبلة بدون مهاجمه الأول.