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حظك اليوم برج الثور الأحد 18/10/2015

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حظك اليوم برج الثور الأحد 18/10/2015 حظك اليوم برج الثور الأحد 18/10/2015

لبرج الثور:

مهنيًا: إذا كنت لا تحب مجال عملك الحالى وعلاقتك بالمدير ليست جيدة، حاول إرضاءه واحرص على تنفيذ التعليمات لتحافظ على مكانك بالعمل حتى تحصل على البديل.

عاطفيًا: لا توجد علاقة فى العالم بين حبيبين بدون خلافات، ولكن فى حين حدوث المشكلة لن ينجح فى حلها إلا من اتبع العقل والحكمة فى التعامل مع المشكلة، فاحرص على الهدوء والاستقرار مع الحبيب.
>صحيا: ممارستك للتمرينات الرياضية هى التى تساعدك على خسارة الوزن الزائد واستعادة اللياقة البدنية وتحسين مزاجك، فاحرص على الحفاظ عليها.

توقعات علماء الفلك:

عليك استغلال الفراغ الموجود فى يومك والحرص على تنظيم أوقاتك حتى تتمكن من إنجاز المزيد من الأمور التى تدفعك نحو التقدم، اليوم هو الفرصة المناسبة لإثبات أنك قادر على الوصول إلى أهدافك.

الأفكار التى تسعى اليها تبدو بسيطة ولا تحتاج إلى الكثير من المجهود لتنفيدها، قد يخبرك البعض أن تلك الأهداف مستحيلة لإحباطك، لا تلتفت إلى هؤلاء حتى لا تفقد السيطرة على أعصابك، الإصرار والمثابرة سيزيدان من ثقتك ويدعمانك حتى البداية.

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مصر 365

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