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حظك اليوم برج الحمل الأحد 18/10/2015

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حظك اليوم برج الحمل الأحد 18/10/2015 حظك اليوم برج الحمل الأحد 18/10/2015

لبرج الحمل:

مهنيًا: لديك شعور بالطاقة الإيجابية التى تساعدك على إنجاز المهام بشكل متميز يسعد به رئيسك فى العمل، حاول استغلال تلك الطاقة فى تنفيذ الخطط التى وضعتها.

عاطفيًا: لن تستطيع تحمل البعد عن الشريك فحاول أن تتحدث معه بخصوص المشكلة التى تقع بينكما وسوف تصل بهدوء وحكمة إلى الحل الأمثل.

صحيًا: على الرغم من تحسن حالة الطقس واعتدال الأجواء إلا أنك ستشعر اليوم بحالة من الضعف وعدم القدرة على الخروج، استرح وتناول الأدوية اللازمة لتتخلص من المرض.

توقعات علماء الفلك:

الطاقة الإيجابية التى تحيط بك اليوم ستساعدك على الوصول إلى الأهداف التى تسعى إليها، وسوف تسمع اليوم أخبارًا جديدة ستسعد بها وتمنحك الشعور بالارتياح، ولكن احذر من أن تشغلك السعادة عن الحفاظ على التقدم فى العمل.

يبدو أن هناك العديد من المواقف التى مررت بها قديما لا تزال تؤثر عليك حتى اليوم، لا تدع الإحباط يتمكن منك حتى لا يؤثر هذا الأمر على مستقبلك، حاول التحلى بالثقة حتى تنتصر على الخصوم وتتجاوز المشكلات التى تواجهك فى حياتك.
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مصر 365

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