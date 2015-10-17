أخبار عاجلة

بالتفاصيل: تعرف على التحويلات المرورية في سيدى جابر بالإسكندرية.. والتنفيذ اليوم -
مساعد وزير الخارجية الأسبق: القصف الأمريكي تطور خطير في الأزمة السورية -
أبو ريدة: البطولة العربية ستعيد السياحة للبلاد من جديد -
صفات و مميزات برج العقرب -
يونس: ما حدث من «شيكابالا وصلاح» خطأ.. والدوري انتهى -
القاهرة أبوظبي - الجمعة 7 أبريل 2017 - الحلقة كاملة -
أمريكا تحظر تحليق الدرونز فوق المنشآت العسكرية -
جارديم: «موناكو جاهز لأنجيه.. ومبابي يحتاج للحفاظ على نفسه» -
صحيفة إيطالية: محمد صلاح يقترب من البريميرليج -
برنامج مساء dmc مع أسامة كمال - حلقة الجمعة 7-4-2017 - Masaa Dmc -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. حظك اليوم
  5. مصر 365

حظك اليوم برج الجوزاء الأحد 18/10/2015

Google+ Print
حظك اليوم برج الجوزاء الأحد 18/10/2015 حظك اليوم برج الجوزاء الأحد 18/10/2015

لبرج الجوزاء:

مهنيًا: أنت الآن فى مرحلة حساسة فى مجال العمل ومحط أنظار العديد، فحاول الحفاظ على مستوى أدائك الجيد حتى تتمكن من الوصول إلى ما تطمح إليه.

عاطفيا: لا تجعل العمل والأصدقاء يأخذان وقتك ويؤثران على علاقتك بالحبيب، واحرص على أن تعوضه فترات غيابك بسبب السفر حتى لا تحدث مشكلات بينكما تؤثر على العلاقة.

صحيًا: حالتك الصحية مستقرة نوعًا ما، ولكنك فى حاجة إلى إجراء بعض التحاليل والفحوص الطبية، فلا تهمل القيام بها لمصلحتك.

توقعات علماء الفلك:
>


>أنت فى حاجة إلى الاهتمام بنفسك، فلابد أن تهتم بتلبية رغباتك ولا تنشغل فى العمل وسير الأيام وتترك نفسك، على الرغم من أنك تسعى لإرضاء جميع من حولك إلا أنهم لا يقدرون ما تقوم به ما يدفعك للشعور بالانزعاج، حاول أن تخبرهم حتى إذا لم يريدوا.

إذا لم تستطع تعديل الخطط الغامضة التى وضعتها فسوف تحدث بعض الأمور غير المرغوب فيها فى مجال العمل، وعليك أن تعرض على الرؤساء والزملاء فى العمل خطة عمل واضحة حتى يتمكنوا من مساعدتك إذا كنت تثق فى قدراتهم.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
حظك اليوم برج الدلو السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الدلو السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى