حظك اليوم برج الجوزاء الأحد 18/10/2015

حظك اليوم لبرج الجوزاء:

مهنيًا: أنت الآن فى مرحلة حساسة فى مجال العمل ومحط أنظار العديد، فحاول الحفاظ على مستوى أدائك الجيد حتى تتمكن من الوصول إلى ما تطمح إليه.

عاطفيا: لا تجعل العمل والأصدقاء يأخذان وقتك ويؤثران على علاقتك بالحبيب، واحرص على أن تعوضه فترات غيابك بسبب السفر حتى لا تحدث مشكلات بينكما تؤثر على العلاقة.

صحيًا: حالتك الصحية مستقرة نوعًا ما، ولكنك فى حاجة إلى إجراء بعض التحاليل والفحوص الطبية، فلا تهمل القيام بها لمصلحتك.

توقعات علماء الفلك:

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>أنت فى حاجة إلى الاهتمام بنفسك، فلابد أن تهتم بتلبية رغباتك ولا تنشغل فى العمل وسير الأيام وتترك نفسك، على الرغم من أنك تسعى لإرضاء جميع من حولك إلا أنهم لا يقدرون ما تقوم به ما يدفعك للشعور بالانزعاج، حاول أن تخبرهم حتى إذا لم يريدوا.

إذا لم تستطع تعديل الخطط الغامضة التى وضعتها فسوف تحدث بعض الأمور غير المرغوب فيها فى مجال العمل، وعليك أن تعرض على الرؤساء والزملاء فى العمل خطة عمل واضحة حتى يتمكنوا من مساعدتك إذا كنت تثق فى قدراتهم.

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