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حظك اليوم برج الحوت الأحد 18/10/2015

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حظك اليوم برج الحوت الأحد 18/10/2015 حظك اليوم برج الحوت الأحد 18/10/2015

لبرج الحوت:

مهنيًا: حاول أن تعطى أعمالك اللمهنية الكثير من التركيز على الرغم من حالة الروتين التى تعانى منها، واحذر من الإهمال حتى لا تتعرض للخسارة.

عاطفيًا: حاول أن تغير بعض الصفات التى تتحلى بها، فمنها الكثير لا تتناسب مع الشريك، حاول أن ترضيه خوفًا على تدهور العلاقة بينكما.

صحيًا: تشعر اليوم باستقرار حالتك الصحية، واستغل وقت فراغك للراحة والاسترخاء، ولا تحمل جسدك أكثر من اللازم حتى تتفادى الإرهاق والكسل.

توقعات علماء الفلك:

كل منا يمتلك نقاط الضعف والقوة التى تساعده على التماشى مع الأمور اليومية، فحاول ألا تظهر نقاط ضعفك أمام الآخرين حتى لا يتم استغلالها ضدك سواء عن قصد أو من دون.

تستطيع اليوم تقديم عددًا من الأفكار التى تلقى الحماس من الرؤساء، وتمنحهم الشعور بالثقة تجاهك وتدفع الكثير من الزملاء إلى طلب شراكتك فى العمل، إلى جانب أن علاقاتك الشخصية تسير بشكل مميز فكن متفائلاً فاحرص على تأسيس العلاقات الجديدة مع الشخصيات المهمة التى قد تعود عليك بالنفع.
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مصر 365

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