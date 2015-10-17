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حظك اليوم برج الدلو الأحد 18/10/2015

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حظك اليوم برج الدلو الأحد 18/10/2015 حظك اليوم برج الدلو الأحد 18/10/2015

لبرج الدلو:

مهنيًا: عدم الدراسة والتخطيط الجيدين للعمل قد يتسببان لك فى بعض الخسائر، وقد تتلقى اللوم من المديرين والرؤساء، حاول أن تتعلم من الأخطاء ومحاولة تحقيق الربح من جهة أخرى.

عاطفيًا: أنت من يتحكم فى حجم المشكلة مع الشريك من خلال طرق حلها، فحاول استخدام العقل والمنطق فى حل المشكلات حتى تصبح علاقتكما مستقرة.

صحيًا: ربما تعانى اليوم من وعكة صحية طفيفة، ولكنك سرعان ما تتلاشى خلال المساء، فلا داعى للقلق فلن تؤثر على حالتك الصحية

توقعات علماء الفلك:

يجب أن تفكر مليًا فى كيفية التعامل مع الأمور الجديدة خاصة مع وجود بعض المشروعات التى تأخذ جزءًا من اهتمامك، فليس هناك شك فى أنك تستطيع إثبات ذاتك فى العمل، ولكن الحساسية المفرطة فى التعامل مع الزملاء قد تعرض مستقبلك المهنى للخطر.

قد تتعرض اليوم لضغوط كبيرة تدفعك إلى العصبية وفقدان التركيز فى أداء المطلوب منك، تحلى بالإصرار والثقة حتى تتمكن من التصدى لأى ضغوط تواجهك فى الفترة الحالية حتى لا تؤثر على تقدمك.
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مصر 365

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