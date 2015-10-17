حظك اليوم برج العذراء الإثنين 19/10/2015

حظك اليوم لبرج العذراء:

مهنيًا: كل العيون الموجودة حولك فى مجال العمل تنظر إليك، فحاول أن تحرص على اتباع التعليمات، وأن تقلل من الأخطاء حتى لا يتم إيقافك عن العمل.

عاطفيًا: حاول ألا تنتظر الأعياد والمناسبات حتى تحضر الهدايا للحبيب، ولكن فاجئه فى يوم عادى فهذا يجعله يتعلق بك إلى ما لا نهاية ويزيد من حبه لك.

صحيًا: ربما تعانى اليوم من بعض الآلام فى المعدة نتيجة التوتر الذى يصيبك من ضغوط العمل، حاول التخلص من هذا التوتر حتى تشعر بالارتياح.

توقعات علماء الفلك:

أنت مفعم بالحيوية والقوة والنشاط فى الوقت الحالى، ولديك استعداد لتحمل أى شىء وتسعى إلى تحسين صورتك فى مجال العمل بين الزملاء وأيضًا فى حياتك الشخصية، فاحرص على توخى الحذر فطاقتك هذه لن تمكنك من التقدم الدائم، وقد تفقد السيطرة على أعصابك أثناء بعض الخلافات مع من حولك.

الإصرار والإلحاح هو جزء من الطموح الذى يؤدى إلى النجاح، فأنت لديك الكثير من الأفكار المميزة التى تمنحك الفرصة للوصول إلى الأهداف التى تضعها نصب عينيك، فاحرص على تحقيق هذا الهدف قبل فوات الأوان وضياع الفرصة.

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