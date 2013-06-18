أسرار رشاقة نجمات هوليوود: الرياضة العنيفة مرورا بالرقص حتى اليوجا

كتب : أ ش أ منذ 14 دقيقة

لكل نجمة سرها الخاص للحفاظ على جمالها ورشاقتها اللذين يمثلان مقوما رئيسيا، لاستمرار نجاحها، وبالطبع تتولى الرياضة البدنية سواء العادية البسيطة أو الرياضة العنيفة التي تحقق لها هذا الهدف.

وبحسب موقع "أخبار النجوم"الفرنسي"أكتوستار"فإن القنبلة اللاتينية جينفر لوبيز تتدرب يوميا على رياضة البوكس مع مدرب خاص بجانب الأيروبيكس والرقص،أما النجمة"مونيكا كروز" فهي تلجأ للسير في الماء من أجل الحصول على سيقان جميلة مشدودة.

أما نجمة تليفزيون الحقيقة كيم كارداشيان، فهي تمارس رياضة المشي وأنواع عديدة من التمارين الرياضية حتى خلال فترة الحمل،في حين أن الشقراء الجميلة "نيكول كيدمان"نجدها تمارس رياضة الجري في الهواء الطلق يعقبها دائما 30 دقيقة من السترشينج أو شد العضلات.

أما المطربة "مادونا"فهي تمارس رياضة المشي في الصباح الباكر قبل الإفطارثم اليوجا للحصول على جسد مشدود وراحة داخلية عميقة.