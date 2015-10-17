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حظك اليوم برج القوس الأحد 18/10/2015

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حظك اليوم برج القوس الأحد 18/10/2015 حظك اليوم برج القوس الأحد 18/10/2015

لبرج القوس:

مهنيًا: تحاول كثيرًا إثبات نفسك وقدراتك فى العمل لتكون محل ثقة وتصبح عند حسن ظن رؤسائك بك، لذلك تقوم بأداء المهام الموكلة إليك.

عاطفيًا: تبادل الثقة بين الحبيبين من أهم أسس العلاقة الطيبة، فحاول أن تكتسب ثقة الحبيب واحذر من ارتكاب الأخطاء التى تشعره بالانزعاج.

صحيًا: تمر بمرحلة من الضيق النفسى تشعرك بأنك لست على ما يرام، فربما تحتاج إلى الراحة والاسترخاء وسوف تصبح حالة أفضل.

توقعات علماء الفلك:

تعانى فى الفترة الحالية من بعض الضغوط النفسية نتيجة الحالة المادية المتعثرة، حاول ألا يؤثر ذلك على أدائك المهنى، وقم بطلب المساعدة من شخص تثق به وسوف تتحسن الأمور سريعًا.

ربما تشعر اليوم بالتوتر النابع من البيئة المحيطة وهذا الشعور ينتابك على الصعيدين المهنى والعاطفى، وقد يؤدى إلى النزاعات المتكررة ومواجهة الكثير من المشكلات الأخرى، حاول التحكم فى نفسك قدر الإمكان وتخلص من الطاقة السلبية فى ممارسة الرياضة.
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مصر 365

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