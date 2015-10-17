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حظك اليوم برج السرطان الأحد 18/10/2015

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حظك اليوم برج السرطان الأحد 18/10/2015 حظك اليوم برج السرطان الأحد 18/10/2015

لبرج السرطان:

مهنيا: لا تنظر بتشاؤم إلى الأحداث التى تحدث اليوم عكس ما كنت تتوقع، فقد تعترض طريقك اليوم بعض العقبات اليوم ولكن لا تيأس واحرص على تخطيها بالتأنى فى التفكير.

عاطفيًا: المشكلات التى تواجهها فى العمل قد تؤثر على العلاقة العاطفية، وهذا الأمر يؤثر سلبًا على حياتك مع الشريك، فحاول أن تنسق الوقت بين العمل والحياة الشخصية.

صحيًا: تشعر اليوم بالتحسن فى الحالة النفسية وتتمكن من تخطى الضغوط التى كنت تعانى منها، ويساعدك على ذلك أحد الأصدقاء المقربين.

توقعات علماء الفلك:

تشعر بالقلق الدائم نتيجة الخوف من الفشل، ولكن انتبه إلى أن الخوف من الفشل يعنى الفشل أو قد يكون السبب الأساسى فى الفشل، لذلك ضع أمامك أهدافًا واضحة وأسع إلى تحقيقها، واصنع ما شئت دون التقييد بأى شىء، واعلم أن إنجاز مهمة واحدة أفضل من الانشغال بالكثير من المهام وعدم تنفيذ أي منها.

هناك العديد من الأمور التى تؤثر على حالتك المزاجية فربما تواجه العديد من العقبات التى تعكر صفو مزاجك، حاول أن تسترخى واحصل على الهدوء وشارك الأمر مع أحد الأشخاص الذين تثق بهم وتعتمد عليهم فى مثل تلك الأمور.
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مصر 365

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