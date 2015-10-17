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ماتترددش.. تبرعك بالدم هيجدد دمك ويحسن وظائف جسمك

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ماتترددش.. تبرعك بالدم هيجدد دمك ويحسن وظائف جسمك ماتترددش.. تبرعك بالدم هيجدد دمك ويحسن وظائف جسمك
التبرع بالدم من الأفعال التى يؤجر عليها صاحبها، لأنها تساهم فى إنقاذ حياة شخص آخر من الممكن أن يفقد حياته بسب احتياجه لنقل دم من فصيلته، كما أن التبرع بالدم له الكثير من الفوائد الصحية للتبرع بالدم.
>حول ذلك يقول دكتور سامح عبد الحميد مدرس الباثولوجيا الاكلينكية بطب الأزهر، إن التبرع بالدم يساهم فى زيادة تجديد كمية الدم بالجسم كل 21 يوما، والتى من المفترض أن يتم تجديدها كل 120 يوما".

ويستكمل د. سامح قائلا "يساهم تبرع الأشخاص بالدم إلى نشاط النخاع العظمى والذى وظيفته تكوين خلايا الدم والتى تسرع من عملية نقل الأكسجين بالدم، ومنها إلى باقى أعضاء الجسم وبالتالى تزيد نشاط حيوية الجسم".

ويتابع د. سامح قائلا "تتطلب عملية التبرع بالدم إلى سحب كمية الدم لا تتعدى 8 % من إجمالى كمية الدم بالجسم، وهو ما لا يعرض المتبرع لإضرار صحية بالوظائف الحيوية بالجسم شرط مراعاة المعايير الوقائية أثناء عملية التبرع بالدم ".

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