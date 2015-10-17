أرقام #في_القمة – تعرف على ما قدمه ثنائي دفاع الأهلي الجديد ضد الزمالك

"رامي ربيعة وأحمد حجازي لديهم من الخبرة ما يكفي للمشاركة لأول مرة مع الأهلي في مباراة قمة أمام الزمالك لم أشعر بالخوف وأنا أدفع بهما" هكذا تحدث عبد العزيز عبد الشافي "زيزو" المدير الفني الذي تولى قيادة الفريق الأحمر أمام الزمالك.

وتغلب الأهلي على الزمالك في مباراة كأس السوبر المصري بثلاثة أهداف لهدفين في المباراة التي جمعت بينهما بملعب هزاع بن زايد في الإمارات.

وشهدت المباراة مشاركة أحمد حجازي ورامي ربيعة لأول مرة مع الأهلي بعد ضم المارد الأحمر لهما في وقت سابق.

ونجح ثنائي الدفاع الجديد في تقديم مباراة جيدة بالنظر إلى مشاركتهما الأولى وأيضا تحامل حجازي على نفسه لإكمال المباراة وهو مصابا (طالع التفاصيل).

طوال المباراة لم يرتكب الثنائي سوى مخالفتين فقط، ومرر حجازي الكرة 37 مرة كان 31 منهم صحيحة بنسبة دقة بلغت 83%.

هذا بالإضافة إلى أن حجازي لم يكتف بدوره الدفاعي فقط بل كانت أغلب تمريراته للأمام ليبدأ هجمة للأهلي، وقيامه أيضا بالزيادة لمنتصف الملعب.

خريطة تمريرات حجازي

خريطة تحركات حجازي

أما بالنسبة لربيعة فقد مرر الكرة 34 مرة بشكل صحيح من أصل 39 تمريرة بنسبة دقة بلغت 87%.

وجاءت أغلب تمريرات ربيعة إلى طرفي الملعب، وقام أيضا بتقديم الزيادة الهجومية حيث تواجد أمام منطقة جزاء الزمالك مرتين.

خريطة تمريرات ربيعة

خريطة تحركات ربيعة

وبالنسبة لاستخلاص الكرة فقد استخلصها حجازي أربع مرات كلها داخل منطقة جزاء الأهلي ليجهض هجمات الزمالك.

أما ربيعة فق استخلصها أيضا أربع مرات ولكن ثلاث منهم جاءت خارج منطقة الجزاء وواحدة فقط داخلها.

وقام حجازي بخمسة تصديات دفاعية مقابل سبعة لربيعة.

أماكن استخلاص حجازي للكرة

أماكن استخلاص ربيعة للكرة