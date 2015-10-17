عبد الوهاب: ما فعله رمضان من متعة الكرة .. وأنتظر عقوبات مرتضى ضد الزمالك

يرى محمد عبد الوهاب عضو مجلس إدارة النادي الأهلي عدم مخالفة رمضان صبحي لاعب الفريق لأي لوائح أو قوانين بعد وقوفه على الكرة ضد الزمالك.

الأهلي فاز على الزمالك بثلاثية مقابل هدفين في السوبر المصري ليتوج بأول ألقاب الموسم الجديد.

وشهدت المباراة أحداث مثيرة في الشوط الثاني. رمضان صبحي يكرر وقفته على الكرة وحازم إمام يدخل الملعب للاشتباك مع اللاعب واشتباكات بين لاعبي الفريقين.

شاهد - اشتباكات بين الأهلي والزمالك بسبب رمضان صبحي وحازم إمام

وأجاب عبد الوهاب عن (هل يوقع عقوبة على رمضان صبحي؟) قائلا: "رمضان صبحي لم يخالف القوانين. ما فعله من ضمن متعة كرة القدم من مهارات وفنيات".

وأضاف في تصريحات مع قناة النهار رياضة "بخصوص عقوبته من عدمها هو أمر يخص النادي الأهلي. أمر داخلي من مسؤولية المشرف العام على الكرة".

وأكمل حديثه قائلا: "سواء تم توقيع عقوبة على اللاعب أو حتى مكافأته فهو أمر يخص الأهلي".

عقوبات الزمالك

وعاتب محمد عبد الوهاب عضو مجلس إدارة الأهلي إسماعيل يوسف مدير الكرة بنادي الزمالك على تصريحات الأخير ومطالبته بتوقيع عقوبة على رمضان صبحي.

وقال عبد الوهاب تعليقا على حديث إسماعيل يوسف: "لم يخرج أي مسؤول من الأهلي ليطالب بإيقاف وتوقيع عقوبة على حازم إمام بعد ما فعله ضد الأهلي وافتعال مشكلة".

وأردف "كذلك لم نطلب توقيع عقوبة على أحمد توفيق أو حمادة طلبة الذي ضرب رمضان صبحي".

وأكمل حديثه قائلا: "أثق إن مرتضى منصور لن يترك ما حدث يمر بدون عقوبات على لاعبي الزمالك".