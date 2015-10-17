في_القمة – كيف تفاعل الإعلاميون العرب مع مباراة الأهلي والزمالك

حازت مباراة القمة الأخيرة التي جمعت بين الأهلي والزمالك في ملعب هزاع بن زايد بالإمارات والتي أقيمت على لقب كأس السوبر المصري على اهتمام العديد من الإعلاميين العرب واللاعبين السابقين أيضا.

وكان الأهلي قد تغلب على منافسه التقليدي الزمالك بثلاثة أهداف لهدفين ليتوج بكأس السوبر للمرة التاسعة في تاريخه.

ويرصد FilGoal.com أبرز تعليقات الإعلاميين العرب على مباراة القمة المصرية.

قبل بداية المباراة

الإعلامي الإماراتي ومعلق قناة دبي عامر عبد الله المري

"السوبر المصري الصورة اكتملت عبر شاشة أبو ظبي الرياضية كإعلامي إماراتي أفتخر بهذا الإبداع أوصلتم محبتنا جميعا لاهل مصر الكرام شكرًا لكم".

اللاعب السعودي والمحلل الرياضي الحالي بشبكة "بي إن سبورتس" خالد الشنيف

"السوبر المصري في الإمارات الليلة ليلة الزمهلاوية، اخيراً راح نستمتع بجمهور أم الدنيا.. إن شاء الله ترجع مصر كما كانت وأفضل".

المعلق السعودي فهد العتيبي

"سوبر مصري جميل شكرا للإمارات على الفكرة الرائعة والتنظيم العالي مصر وشباب مصر يستاهلون كل خير".

بين شوطي المباراة

عامر عبد الله المري

"قمة في الروعة والجمال شوط للتاريخ والذكرى حينما عاد الديربي في وضع مناسب ومنظم عادت قيمة الدربي مرة أخرى".

فهد العتيبي

"هدف التعادل الأهلاوي قبل صافرة الشوط الأول بلحظات هو نقطة التحول شوط تاني الأهلاوية رايقين وبدون أخطاء الزمالك فقد تركيزه".

بعد نهاية المباراة

المعلق الإماراتي بقناة دبي فارس عوض

"الأهلي والزمالك طول عمرها سوبر مبروك لعشاق الأهلي في كل مكان في العالم وهاردلك لمحبي الزمالك وعمار يا مصر".

فهد العتيبي

"مبروووووك يا أهلي".

خالد الشنيف

"مبرووك يا أهلي".

عامر عبد الله المري

"روح الأهلي تنتصر على جراحه ويتوج بطلا لكاس السوبر المصرية ملايين التبريكات لنادي ملايين العشاق اقترب من حاجز ١٣٠ بطولة نادي أسطوري".

"هاردلك للزمالك بطل الثانية وهاردلك لجمهوره الجميل نكهة المدرسة عادت وأعادت شيئا من الذكريات".

"أهلنا في مصر الحبيبة لا ننسى وقفاتكم التاريخية معنا ولكن لنا طلب السوبر نطالب به لسنوات على أرض الإمارات شكرًا لكم".

الإعلامي السعودي ومقدم برنامج "أكشن يا دوري" وليد الفراج

"#الأهلي_الزمالك الاهلي بطلا للنسخة رقم 13 من كأس السوبر المصري ،ألف مبروك لأعظم العربية ، اخبارك ياعم مرتضى".

"الأندية مثل العائلات كبيرة وعريقة ومتوسطة و....... #عماد_متعب يرفض حمل #كـس_السوبر قبل غالي، #الأهلي_هيفضل_عالى".

"#قول_للأهلي_كلمة ألف مبروك لكل عشاق القميص الأحمر، موسم صعب وأصبح من الماضي .. يكفيك تاريخك حتى قرن آخر".