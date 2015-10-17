حفل أزياء عراقية من توقيع حرم السفير

نظّمت شيرمين القصاب حرم السيد حازم اليوسفي سفير دولة العراق في المغرب، حفلا للأزياء العراقية من توقيعها الخاص، استوحت من خلاله تصاميم القفطان المغربي وكانت المناسبة فرصة لحضور زوجات السفراء المعتمدين بالمغرب ونساء العمل الجمعوي والخيري والإعلامي المغربي، إضافة إلى عدد من زوجات الوزراء المغاربة.

وانتهزت حرم السفير فرصة مصادفة الحفل بيوم المرأة المغربية 10 أكتوبر لتكرم بعض الوجوه الإعلامية الحاضرة والعاملة في مجال الصحافة النسائية كانت من بينهن الزميلة سميرة مغداد مسؤولة تحرير مكتب "سيدتي" بالمغرب. كما حرصت حرم السفير أيضاً على تقديم شواهد تقديرية لكل العارضات لمشاركتهن في الحفل.

الحفل تقول حرم السفير لـ "سيدتي نت" فرصة لتكريم المرأة المغربية وعبرها لكل النساء العربيات المتميزات مع إبراز معالم الثقافة العراقية والكردية من خلال عرض أزياء يستوحي روح الأصالة المغربية والعراقية من حيث تعتبر أن مقامها بالمغرب ألهمها الكثير من الذوق والرقي، اللذان طعمت بهما تصميماتها، لتأتي محملة بتزاوج يعزز مكانة الزي العراقي والعربي الأصيل.

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