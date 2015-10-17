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بالفيديو: فؤاد سركيس يطلق "ألوان" من بيروت

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بالفيديو: فؤاد سركيس يطلق "ألوان" من بيروت بالفيديو: فؤاد سركيس يطلق "ألوان" من بيروت

الجمعة 16-10-2015 17:07

أطلق المصمم اللبناني فؤاد سركيس مجموعته الجديدة لخريف وشتاء 2015/2016 من الألبسة الجاهزة في مجمع الـCity Centre في بيروت.
وأشار سركيس في حديث لـ"سيدتي نت" إلى أنه أطلق على مجموعته اسم "ألوان" لأنها تضم خلطات متنوعة من عصر الخمسينات والستينات والثمانينات، وكون المرأة تعيش دائماً في قوس قزح الألوان.
اعتمد سركيس في مجموعته على الدانتيل، الحرير والتول، وكان حضور لافت للونين الأبيض والأسود.
ولقي عرض سركيس نجاحاً كبيراً بين صفوف الحاضرين، لاسيما بحضور النجمة المصرية فيفي عبده التي أضفت جواً من الفكاهة والمرح على العرض.
شاهدي مجموعة سركيس واختاري منها ما يناسب ذوقك.

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سيدتي

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