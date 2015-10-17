الاتحاد الوطنى الكردستانى يدعو لاجتماع قمة للأحزاب لبحث الأزمة

دعا النائب الأول للسكرتير العام للإتحاد الوطنى الكردستانى كوسرت رسول مساء الجمعة إلى عقد اجتماع قمة للأحزاب الكردية لبحث الازمة السياسية التى تعصف بالإقليم.

وناشد رئيس إقليم كردستان مسعود البارزانى لعقد اجتماع قمة عاجل، مؤكدا ضرورة ايجاد حلول عاجلة لانهاء أزمة رواتب الموظفين بالإقليم وعدم خلط هذا الموضوع بملف الأزمة السياسية لرئاسة الإقليم.

وذكر كوسرت رسول فى تصريح صحفى، أن الوضع الذى يمر به كردستان اليوم أصبح مصدر قلق لكل المخلصين الوطنيين، وقال: إنه "ينبغى التوصل لحل فى أقرب وقت للحيلولة دون إعطاء الفرصة للأيادى الخارجية وأعداء الكرد لتعميق المشكلات".