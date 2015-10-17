كهرباء دبي تشارك بمسابقة الجامعات للطاقة في أميركا

توجه سعيد محمد الطاير نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة بدبي، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي إلى الولايات المتحدة الأميركية على رأس وفد رفيع المستوى من المجلس الأعلى للطاقة بدبي وهيئة كهرباء ومياه دبي، بناء على الدعوة الرسمية الموجهة من قبل وزارة الطاقة الأميركية، للمشاركة في فعاليات مسابقة الجامعات للطاقة الشمسية، التي تنظمها الوزارة في مدينة أرفين بولاية كاليفورنيا في الفترة من 14- 18 أكتوبر الحالي.

ويضم الوفد أحمد بطي المحيربي، أمين عام المجلس الأعلى للطاقة في دبي، وسيف العليلي، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لمتحف المستقبل، والمهندس وليد سلمان، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع الاستراتيجية وتطوير الأعمال بهيئة كهرباء ومياه دبي، والدكتور يوسف إبراهيم الأكرف، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع دعم الأعمال والموارد البشرية في الهيئة، وأحمد عبد الله مدير أول إدارة الاتصال الخارجي وبيدرو باندا مدير البحوث والتطوير بالهيئة.

وتهدف الزيارة إلى المشاركة في حفل إطلاق مسابقة الجامعات للطاقة الشمسية، التي من المقرر استضافتها للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط في دبي في عام 2018 وفي دورتها الثانية في العام 2020، تزامناً مع انعقاد معرض «إكسبو دبي الدولي 2020».

فرص مستقبلية

أكد سعيد محمد الطاير: تأتي الزيارة ضمن سعي المجلس الأعلى للطاقة بدبي نحو تبني فرص مستقبلية ومشاريع واعدة ترسخ الممارسات الخضراء بشكل يعكس الدور الريادي والعالمي لإمارة دبي، لتصبح دبي عاصمة للاقتصاد الأخضر في كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة والاستدامة والإبداع والابتكار. وتعد استضافة المسابقة العالمية إنجازاً باهراً يعكس المكانة العالمية المتميزة التي وصلت إليها دولة الإمارات العربية المتحدة، ودبي في هذا المجال.

وقال: تشكل المشاركة في المسابقة واستضافتها للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وفي دبي فرصة واعدة لتحفيز طلبة الجامعات وتشجيعهم على الابتكار والإبداع في تصميم المباني التي تمتاز بالكفاءة والاكتفاء الذاتي بالطاقة، وتقدم الجائزة التدريب اللازم للطلاب المشاركين، من أجل إعدادهم عملياً لمواصلة مسيرة التنمية المستدامة والاقتصاد القائم على المصادر المتجددة والنظيفة للطاقة.

فوز

فازت هيئة كهرباء ومياه دبي بجائزة «أفضل مؤسسة في مجال الطاقة»، ضمن حفل جوائز «غلف بيزنس للأعمال» لعام 2015، التي نظمتها مجلة «غلف بيزنس»، بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة دبي لتميزها وإنجازاتها في مجال الطاقة، من خلال مبادراتها ومشاريعها التطويرية الكبرى، التي تقوم بها في إمارة دبي. وتسلم الجائزة بالنيابة عن سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للهيئة، المهندس وليد سلمان، النائب التنفيذي للرئيس - قطاع الاستراتيجية وتطوير الأعمال، في حفل أقيم في فندق ويستن مينا السياحي بحضور عدد من المسؤولين.