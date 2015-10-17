ذوو طلبة: طول اليوم الدراسي أرهق أبناءنا

أكد ذوو طلبة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، معاناة أبنائهم جراء الإرهاق الذي ينتابهم من طول اليوم الدراسي خاصة الإناث، معتبرين أن حماسة ونشاط أبنائهم في تناقص، فضلاً عن ضيق الوقت الذي يحرمهم من ممارسة أي رياضات في الأندية المحلية، سواء للبنين أو للبنات.

وأكدوا أن النوم أصبح أسلوب حياة أبنائهم نتيجة ما ينتابهم من تعب وإرهاق من طول اليوم الدراسي الذي زاد على ساعاته الطويلة أصلاً 50 دقيقة.

ممارسة الرياضة

وذكر معظمهم أن أبناءهم توقفوا عن ممارسة الرياضة التي كانت سبباً رئيسياً في جعلهم شعلة نشاط، وتساعدهم عن توسيع أفقهم وتزيد من طموحهم، وتساهم في رفع التحصيل الدراسي لديهم.

وذكرت «أم بدرية» أن ابنتها كانت تمارس لعبة الكاراتيه في النادي الأهلي وكانت مرتبطة ارتباطا وثيقا بهذه الرياضة، لكن ابتداء من العام الدراسي الجاري، انقطعت ابنتها عن ممارسة هذه الرياضة نظرا لضيق الوقت، خاصة أنها ترجع إلى المنزل عند الساعة 5 مساء.

ومن جهتها قالت «أم سيف» إن ابنتها تصل إلى المنزل متجهة إلى النوم دون أن تتناول وجبة الغداء نظراً لإرهاقها الشديد، موضحة أنها توقظ ابنتها عند السادسة مساء لإنجاز الواجبات المدرسية، وينتهي اليوم بالنسبة للطالبة من دون ممارسة حياتها الاعتيادية، مفيدة بأن معظم الطلبة أصبحوا مصابين بالخمول خاصة أن يومهم اقتصر على المدرسة والواجب المنزلي.

وجبة غداء

وأفادت «أم يزن» عبر موقعها على الفيسبوك، بأنها لا تمانع الدوام المدرسي الطويل لكن هذا الدوام له اشتراطات إضافية، أهمها توفير وجبة غداء داخل المدرسة للطالب، بالإضافة إلى وجود حيز من الأنشطة الرياضية بعد الدوام المدرسي بشكل تحفيزي لاستمرار اليوم الدراسي من دون ملل أو إرهاق.

وكانت وزارة التربية والتعليم زادت الجدول الزمني 50 دقيقة للحلقة الثانية والمرحلة الثانوية للبنين والبنات. وأكد الجدول الزمني الذي اعتمدته أخيرا أن انصراف الطالبات في تمام الساعة 3:20 دقيقة بدلاً من الساعة 2:30 دقيقة، وحدد الجدول ساعة انصراف الطلبة الذكور عند 2:35 دقيقة بدلاً من الساعة 1:45 دقيقة، بزيادة 50 دقيقة للمرحلتين، وحدد انصراف الحلقة الأولى بنين عند الساعة 1:45 دقيقة، وللبنات عند الساعة 2:30 دقيقة.

جدول

وحسب الجدول الزمني للحصص الدراسية لجميع المراحل جاء زمن الحصة 45 دقيقة، وشددت الوزارة على وجود الفاصل الزمني التي حددته الوزارة المقدر بـ (5) دقائق بين كل حصة، وحددت 7 حصص يوميا لطلبة الحلقة الأولى واستراحتين بواقع 25 دقيقة للاستراحة الأولى و15 دقيقة للاستراحة الثانية، ويكون مجموع الحصص الدراسية الأسبوعية 35 حصة، ويبدأ الطابور الصباحي للطلبة الساعة 7:15 دقيقة، والحصة الأولى الساعة 7:30 دقيقة، بينما يبدأ طابور الطالبات عند الساعة 8 صباحاً، والحصة الأولى الساعة 8:15 دقيقة.