قيادى إخوانى سابق: الجماعة تضع خطة لمحاصرة لجان التصويت بتركيا وقطر

أكد طارق أبو السعد، القيادى السابق بجماعة الإخوان، أن الجماعة تسعى حاليا لوضع خطط لمحاصرة بعض لجان التصويت فى تركيا، أثناء إدلاء المصريين بالخارج بأصواتهم فى المرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية.

وأضاف أبو السعد لـ"اليوم السابع" أن الجماعة ستسعى للتلاعب بالأصوات وإحداث حالة فوضى أمام اللجان فى قطر، خاصة فى ظل خروج تصريحات تحريضية ضد الانتخابات البرلمانية من القيادات المتواجدة فى الدوحة.

وأشار القيادى السابق بجماعة الإخوان إلى أن الجماعة ستسعى خلال الانتخابات البرلمانية لتشويه العملية الانتخابية، سواء عبر قنوات الجزيرة أو مواقع الجماعة.