داليا زيادة:"النور" قد يستخدم وسائل غير قانونية لحشد الأصوات أمام اللجان

أكدت الناشطة الحقوقية داليا زيادة مدير ومؤسس المركز المصرى لدراسات الديمقراطية الحرة، أنه لا يوجد تخوفات من الإخوان المسلمين خلال عملية الانتخابات، لأن الجماعة أصبحت فى حالة ضعف شديد، لافتة إلى وجود تخوفات من افتعال بعض المشاكل الأمنية وعودة الصراعات العائلية والقبلية بمحافظات الصعيد وسيناء.

وأوضحت زيادة لـ"اليوم السابع"، أن حزب النور استعمل من قبل وسائل غير قانونية لحشد الأصوات الانتخابية، مشيرة إلى أن ذلك من الممكن أن يحدث مرة أخرى خلال الانتخابات البرلمانية أمام مقار اللجان الفرعية، قائلة "فهم لا يستطيعون ممارسة عمل سياسى حقيقى".

وحول استعداد أجهزة الدولة لعملية التصويت، قالت داليا زيادة، إن الدولة المصرية أصبحت محترفة فى تنظيم اللجان الانتخابية، نظرًا للتجارب الانتخابية الكثيفة التى مرت بها البلاد خلال السنوات الماضية، لافتة إلى أن الإقبال لن يكون بالقوة التى يتمناها البعض، وأنه لن يكون بضخامة الإقبال على الاستفتاء على الدستور وانتخابات الرئاسة، مؤكدة فى الوقت ذاته إلى أن الإقبال لن يكون شديد الضعف وسيكون متوسطًا.

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