ارتفاع عدد الآبار الجوفية بـ"حلايب وشلاتين" إلى 6 لزراعة 150 فدانا

قال الدكتور سيد خليفة المشرف العام مشروعات العون الغذائى بوزارة الزراعة، إنه يتم حاليا العمل فى حفر 2 بئر جوفى جديدين فى وادى الشلال بحلايب جنوب البحر الأحمر صالحة لمياه الشرب والزراعة، ليبلغ عدد الآبار التى تم إنشاؤها 6 آبار جوفية تعمل بالطاقة الشمسية، وذلك بعد الانتهاء من حفر 4 آبار جوفية تعمل فى منطقة شلاتين، يتم استخدامها فى تلبية احتياجات مياه الشرب وزراعة 150 فدانا.

وأكد "خليفة" فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع "،أنه تم البدء فى زراعة 30 صوبة زراعية بالخضروات فى أودية أبوسفعة والديف، وافتتاح عدد 2 مركز تدريب حرفى بأبو رماد بحلايب لتدريب عدد 410 سيدات من أهالى المنطقة على الحرف اليدوية، و440 سيدة من أهالى شلاتين ليبلغ عدد السيدات المتدربات 850 متدربة، بالإضافة إلى تدريب 6 من أبناء المنطقة على استنبات الشعير لإنتاج الأعلاف، ومشاركة وتدريب 20 من شباب حلايب وشلاتين على زراعة الخضروات فى الصوب وتدريب 20 بالمنطقتين على العمل بالمجازر الآلية، ويتم حاليا إنشاء هنجر للفرز وتعبئة الخضروات وتصنيعها بوادى أبوسعفة.

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