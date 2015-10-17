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نائب وزير الخارجية:انطلاق الانتخابات فى نيوزيلندا ثم اليابان وروسيا والصين

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نائب وزير الخارجية:انطلاق الانتخابات فى نيوزيلندا ثم اليابان وروسيا والصين نائب وزير الخارجية:انطلاق الانتخابات فى نيوزيلندا ثم اليابان وروسيا والصين
قال السفير حمدى لوزة، نائب وزير الخارجية، إن عملية التصويت على الانتخابات البرلمانية بدأت بالفعل فى دولة نيوزيلندا، وتليه فى 3 دوائر انتخابية بأستراليا وتباعاً باليابان وروسيا والصين وإندونيسيا، إلى أن يصل إلى الدول التى بها كثافة تصويتية، والتى ستبدأ فى التاسعة صباحًا بتوقيت القاهرة.

وأضاف "لوزة" خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "كلام تانى" مع الإعلامية رشا نبيل على فضائية "دريم"، أن المواطن المصرى أصبح لديه وعى بأن وجود الرقم القومى معه شىء أساسيًا للإدلاء بصوته فى الانتخابات، سواء فى أو الخارج، مشيرًا إلى إنشاء هيئة وطنية للانتخابات بعد انتهاء العملية الانتخابية، تكون من صلاحيتها النظر فى تيسير تصويت المصريين بالخارج.

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مصر 365

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