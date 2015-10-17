نادى القضاة: العديد من القضاة وصلوا المحافظات ولا شكاوى بشأن أماكن الإقامة

قال المستشار عبد الله فتحى، رئيس نادى القضاة، ورئيس غرفة عمليات متابعة القضاة المشرفين على الانتخابات البرلمانية، إن النادى تابع نقل القضاة إلى المحافظات أمس الجمعة، للإشراف على اللجان، كما تابع تسليم القضاة مظاريف أوراق العملية الانتخابية بالمحاكم الابتدائية.

وأضاف "فتحى" لـ "اليوم السابع" أن غرفة عمليات النادى تحاول العمل على راحة القضاة بقدر الإمكان، وتوفير وسائل انتقالهم.

فيما قال المستشار محمد عبده صالح، المتحدث الرسمى باسم غرفة عمليات النادى، إنه تم نقل بعض القضاة اليوم فى طائرات حربية إلى عدد من المحافظات منها الأقصر وقنا وأسوان، واطمئنت الغرفة على وصولهم، بالإضافة إلى توفير قطارات لنقل القضاة إلى محافظة سوهاج ومحافظات أخرى، كما لم تتلق الغرفة أى شكاوى بشأن أماكن الإقامة حتى الآن.