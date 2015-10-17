أخبار عاجلة

بالتفاصيل: تعرف على التحويلات المرورية في سيدى جابر بالإسكندرية.. والتنفيذ اليوم -
مساعد وزير الخارجية الأسبق: القصف الأمريكي تطور خطير في الأزمة السورية -
أبو ريدة: البطولة العربية ستعيد السياحة للبلاد من جديد -
صفات و مميزات برج العقرب -
يونس: ما حدث من «شيكابالا وصلاح» خطأ.. والدوري انتهى -
القاهرة أبوظبي - الجمعة 7 أبريل 2017 - الحلقة كاملة -
أمريكا تحظر تحليق الدرونز فوق المنشآت العسكرية -
جارديم: «موناكو جاهز لأنجيه.. ومبابي يحتاج للحفاظ على نفسه» -
صحيفة إيطالية: محمد صلاح يقترب من البريميرليج -
برنامج مساء dmc مع أسامة كمال - حلقة الجمعة 7-4-2017 - Masaa Dmc -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

داعية سلفى: بيع الصوت الانتخابى حرام شرعا.. والمال المدفوع رشوة

Google+ Print
داعية سلفى: بيع الصوت الانتخابى حرام شرعا.. والمال المدفوع رشوة داعية سلفى: بيع الصوت الانتخابى حرام شرعا.. والمال المدفوع رشوة
أفتى الشيخ سامح عبد الحميد الداعية السلفى بحرمانية بيع الصوت الانتخابى، وقال فى بيان: "بيع الصوت الانتخابى حرام شرعًا والمال المدفوع فيه إنما هو من قبيل الرشوة".

وقال "عبد الحميد" إن التصويت فى الانتخابات يُعتبر شهادة وتزكية وأمانة، وبيع الأصوات الانتخابية فيه كذب وبهتان وأكل المال بالباطل، مستدلا بالحديث الشريف: "لعن الله الراشى والمرتشى"، رواه الترمذى، موضحا أن ذلك نوعا من السُّحت، بالإضافة إلى الخداع والكذب، وقد أكدت أمانة الفتوى بدار الإفتاء أن شراء الأصوات الانتخابية حرام.

- قيادى سلفى يطالب بتفعيل دور المراقبين على انتخابات البرلمان
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365