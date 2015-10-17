داعية سلفى: بيع الصوت الانتخابى حرام شرعا.. والمال المدفوع رشوة

أفتى الشيخ سامح عبد الحميد الداعية السلفى بحرمانية بيع الصوت الانتخابى، وقال فى بيان: "بيع الصوت الانتخابى حرام شرعًا والمال المدفوع فيه إنما هو من قبيل الرشوة".

وقال "عبد الحميد" إن التصويت فى الانتخابات يُعتبر شهادة وتزكية وأمانة، وبيع الأصوات الانتخابية فيه كذب وبهتان وأكل المال بالباطل، مستدلا بالحديث الشريف: "لعن الله الراشى والمرتشى"، رواه الترمذى، موضحا أن ذلك نوعا من السُّحت، بالإضافة إلى الخداع والكذب، وقد أكدت أمانة الفتوى بدار الإفتاء أن شراء الأصوات الانتخابية حرام.

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