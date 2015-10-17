احذر.. إزالة القشرة الخارجية للخضراوات والفاكهة تفقدها قيمتها

هناك العديد من العادات التى تمارسها "ست البيت" فى المطبخ، وبعضها جيد والآخر سيئ على الصحة العامة، ومنها التخلص من القشرة الخارجية للخضراوات أو الفواكه وتناولها بدونها، فهناك العديد من المحاذير حول هذه العادة، حيث إنها تفقد الطعام عناصره الغذائية التى يحتاجها الجسم.

ولذلك وجب معرفة الحقيقة فى هذه العادة، فهل إزالة القشرة الخارجية للخضراوات والفواكه مضرة بالصحة، أم لا؟.

إزالة القشرة الخارجية للخضراوات والفواكه تفقدها قيامتها الغذائية

فى هذا السياق، تجيب الدكتورة علا محمد أخصائية التغذية العلاجية، مؤكدة أن تناول الخضراوات والفواكه بدون القشرة الخارجية عادة منتشرة فى الكثير من البيوت المصرية، ولكنها خاطئة لأنها تتسبب فى فقدان الفيتامينات والعناصر الغذائية للطعام.

وتؤكد أخصائية التغذية العلاجية، أن إزالة وتقشير الخضراوات والفواكه يتسبب فى تعرضها لفقدان عناصرها الهامة كالفيتامينات والعناصر الغذائية الهامة المتواجدة فى القشرة الخارجية، وهذا يجعل للطعام منزوع القشرة الخارجية ولا يمد بجميع العناصر الغذائية التى يحتاجها الجسم.

وتضيف أخصائية التغذية العلاجية، أن أهم تلك العناصر المفقودة بعد تناولك للخضراوات والفواكه منزوعة القشرة الخارجية هى فيتامين "أ وسى" وعنصر الحديد والمغنسيوم، ولذلك يجب طهى الطعام أو تناول الفواكه بدون إزالة القشرة الخارجية لها.