أخبار عاجلة

الأخبار - الخارجية تطلق تقرير خطة الإستجابة الإقليمية والصمود للاجئين السوريين -
«تامر حسني بيفكرني بنفسي» و«انضربت مرتين».. أبرز 10 تصريحات لمحمد فؤاد -
العبادي: العراق يتجه إلى الإعمار والمصالحة -
وكيل الأزهر يوجه العلماء بالحديث عن العناية بالأيتام في الدورس والمحاضرات -
بالفيديو.. ضبط ترسانة أسلحة وذخيرة حية بجبال أسيوط -
‏‫الداخلية تُحذر من نشر الأخبار الكاذبة بشأن الاشتباه بالأجسام الغريبة -
بيع دولار أمريكي من عام 1804.. بهذا السعر! -
"تعليم كفر الشيخ" يقرر إيقاف توزيع الوجبات المدرسية -
إزالة 19 حالة تعد على أراضي ملك للدولة بأسيوط -
بدء امتحانات التعليم الفني في السويس 19 أبريل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار السيارات
  4. DMC

مبيعات السيارات الأوروبية تسجل أقل مستوى في 20 عاما

Google+ Print
مبيعات السيارات الأوروبية تسجل أقل مستوى في 20 عاما مبيعات السيارات الأوروبية تسجل أقل مستوى في 20 عاما

كتب : رويترز الثلاثاء 18-06-2013 20:34

انخفضت مبيعات السيارات الأوروبية الشهر الماضي لأقل مستوى في عقدين مما قوض آمال المصنعين في تحقيق تعاف هذا العام إثر انتعاش المبيعات في الشهر السابق.

وأظهرت بيانات صادرة عن اتحاد منتجي السيارات في أوروبا اليوم أن المبيعات انخفضت في ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وتستحوذ الدول الثلاث على نحو نصف المبيعات في المنطقة.

وقال الاتحاد إن تسجيل السيارات في الدول السبع والعشرين الأعضاء بالاتحاد الأوروبي انخفض 5.9 بالمئة إلى 1.04 مليون سيارة من 1.11 مليون قبل عام ليسجل أقل مستوى منذ مايو أيار 1993 حين نزلت المبيعات عن مليون سيارة.

وانخفض الطلب على السيارات في أوروبا لأقل مستوى في 17 عاما في 2012ومن المتوقع أن يواصل الانكماش في العام الجاري.

وانخفضت المبيعات في الاتحاد الأوروبي في الأشهر الخمسة الأولى من العام 6.8 بالمئة إلى 5.07 مليون سيارة.

وانكمشت السوق في ألمانيا 8.8 بالمئة في خمسة أشهر في حين انخفضت امبيعات في فرنسا 11.9 بالمئة وايطاليا 11.3 بالمئة حيث قلصت البطالة واجراءات التقشف الانفاق الاستهلاكي.

وعلى العكس لم تتأثر المبيعات في بريطانيا وتتجه للزيادة للشهر الخامس عشر على التوالي وبلغ حجم النمو في مايو 11 بالمئة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

DMC

مواضيع متعلقة
الأخبار - الخارجية تطلق تقرير خطة الإستجابة الإقليمية والصمود للاجئين السوريين

الأخبار - الخارجية تطلق تقرير خطة الإستجابة الإقليمية والصمود للاجئين السوريين

الاخبار - رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة : مصر تبذل جهوداً كبيرة للحفاظ على إستقرار المنطقة

الاخبار - رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة : مصر تبذل جهوداً كبيرة للحفاظ على إستقرار المنطقة

الأخبار - التعاون الإقتصادي بين مصر وأمريكا ملف رئيسي على طاولة مباحثات السيسي وترامب

الأخبار - التعاون الإقتصادي بين مصر وأمريكا ملف رئيسي على طاولة مباحثات السيسي وترامب

الأخبار - التعاون العسكري بين مصر والولايات المتحدة حجر زاوية رئيسي فى منظومة العلاقات الإستراتيجية

الأخبار - التعاون العسكري بين مصر والولايات المتحدة حجر زاوية رئيسي فى منظومة العلاقات الإستراتيجية