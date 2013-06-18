مبيعات السيارات الأوروبية تسجل أقل مستوى في 20 عاما

كتب : رويترز الثلاثاء 18-06-2013 20:34

انخفضت مبيعات السيارات الأوروبية الشهر الماضي لأقل مستوى في عقدين مما قوض آمال المصنعين في تحقيق تعاف هذا العام إثر انتعاش المبيعات في الشهر السابق.

وأظهرت بيانات صادرة عن اتحاد منتجي السيارات في أوروبا اليوم أن المبيعات انخفضت في ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وتستحوذ الدول الثلاث على نحو نصف المبيعات في المنطقة.

وقال الاتحاد إن تسجيل السيارات في الدول السبع والعشرين الأعضاء بالاتحاد الأوروبي انخفض 5.9 بالمئة إلى 1.04 مليون سيارة من 1.11 مليون قبل عام ليسجل أقل مستوى منذ مايو أيار 1993 حين نزلت المبيعات عن مليون سيارة.

وانخفض الطلب على السيارات في أوروبا لأقل مستوى في 17 عاما في 2012ومن المتوقع أن يواصل الانكماش في العام الجاري.

وانخفضت المبيعات في الاتحاد الأوروبي في الأشهر الخمسة الأولى من العام 6.8 بالمئة إلى 5.07 مليون سيارة.

وانكمشت السوق في ألمانيا 8.8 بالمئة في خمسة أشهر في حين انخفضت امبيعات في فرنسا 11.9 بالمئة وايطاليا 11.3 بالمئة حيث قلصت البطالة واجراءات التقشف الانفاق الاستهلاكي.

وعلى العكس لم تتأثر المبيعات في بريطانيا وتتجه للزيادة للشهر الخامس عشر على التوالي وبلغ حجم النمو في مايو 11 بالمئة.