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بالصور.. احتجاجات على تشكيل حكومة وحدة وطنية فى ليبيا

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تظاهر العشرات اليوم بمدينة بنغازى احتجاجا على اقتراح مبعوث الأمم المتحدة برناردينو ليون فى تشكيل حكومة وحدة وطنية فى ليبيا.

تشهد ليبيا صراعا بين حكومة معترف بها وبرلمانها وبين حكومة أخرى موازية لها تسيطر على طرابلس وكل منهما يدعمه عناصر مسلحة.

ودعت هيئة الأمم المتحدة، الفصائل المتحاربة في ليبيا، إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية لإنهاء خلافاتهما.

ورحب الأمين العام للأمم المتحدة "بان كي مون" بالاقتراح في بيان أصدره مكتبه الإعلامي وقال البيان: إن "بان يحث الزعماء الليبيين على عدم تبديد هذه الفرصة لإعادة البلاد على المسار الصحيح لبناء دولة تعبر عن روح وطموحات ثورة 2011".

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015
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مصر 365

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