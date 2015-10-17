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Kardashian Khloe عادت زوجة Lamar رسمياً والعائلة تعلّق نشاطاتها

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علقت عائلة Kardashians كل نشاطاتها على تطبيقاتها الخاصة التي تكلّفها مبالغ باهظة في الشهر، من نشر صور حصرية، أشرطة وغيرها من الأمور التي تحكي عن حياة هذه العائلة الشهيرة الخاصة، حتى أن العائلة عملت على إيقاف تصوير برنامجها الواقعي وتأجيل حفل الـ Baby shower الخاص بطفل Kim Kardashian الذي سيولد بعد 3 أشهر تقريباً، وذلك بسبب تركيز العائلة اليوم على صحة Lamar Odom الذي يرقد في المستشفى بين الحياة والموت.

فقد نشرت Khloé Kardashian وأخواتها تصريحات متطابقة، توضح قرارهن بعدم نشر أيّ نشاط يعود لهن الى العلن، وشكرن متتبعيهن على لطفهم وتفهّمهم لوقوفهم الى جانبهن في هذا الوقت العصيب.

أما المفاجأة الكبرى فهي أن تقارير كشفت أن لاعب كرة السلة Lamar Odom ما زال رسمياً زوج نجمة تلفزيون الواقع Khloe Kardashian.

وفي التفاصيل أن Khloe  وLamar، اللذين ارتبطا بشكل مفاجئ، تقدّما بأوراق الطلاق في ديسمبر/ كانون الأول 2013، لكن الطرفان وقّعا على الأوراق بشكل رسمي في يوليو /تموز. وكي يتمّ إنهاء المعاملات نهائياً، كان يتعيّن على القاضي أن يوقّع على وثائق الحكم النهائي، الأمر الذي لم يحدث إطلاقاً.

Lamar وهو أسوأ أسوأ حبيب بين مشاهير هوليوود، نُقِل إلى المستشفى قبل يومين، وتقوم حالياً Khloe بإصدار الموافقات على القرارات الطبية التي تؤخذ بحق صحّته في المستشفى .

Lamar دخل إلى المستشفى في حالة حرجة بسبب قضائه ليالي في بيت للدعارة وتناول الفياغرا والكوكايين.

 

 

 

 

 

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