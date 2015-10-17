عارضتا أزياء تلتقطان سيلفي مع بوتين و لا يبدو سعيداً

وافق الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، على التقاط صورتيّ سيلفي، الأولى مع عارضة الأزياء الروسية، فيوليتا إيغوشينا، التي وصلت إلى نهائيات مسابقة ملكة جمال روسيا، وفي الصورة الثانية انضمّت الى بوتين وفيوليتا عارضة أزياء أخرى كانت موجودة في المكان.

ونشرت إيغوشينا، 21 عاماً، صورتها مع بوتين على إنستغرام، معلقةً عليها:

صديقي الأمثل فلاديمير بوتين.

إلتقطت عارضة الأزياء الصورة مع بوتين خلال تواجده في سباق سيارات الفورمولا وان، الذي حدث الأسبوع الفائت في مدينة سوشي.

وذكرت صحيفة "دايلي ميل" البريطانية أن إيغوشينا توجّهت إلى بوتين حين كان يغادر المكان، بعد ان استجمعت شجاعتها وطلبت التقاط صورة سيلفي معه، متجاهلة معارضة حرّاسه الشخصيين، لكن لا يبدو أن الرئيس الروسي كان سعيداً أو مبتسماً على الأقلّ في الصورتين، فهل أحرجته الجميلة فيوليتا؟